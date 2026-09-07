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Ормузский пролив пустеет: после ударов США и Ирана движение танкеров рухнуло, нефть приближается к $100 2 304

В мире
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Танкеры в Ормузском проливе

После взаимных ударов США и Ирана по танкерам движение коммерческих судов через Ормузский пролив резко сократилось. Среднее число проходящих через пролив товарных судов за последние десять дней упало до 10 в сутки — минимального уровня с мая.

Особенно резкое падение произошло в выходные: в субботу пролив прошли всего два судна, в воскресенье — шесть. Для сравнения, еще в пятницу соответствующий десятидневный средний показатель превышал 15 судов в сутки. По данным Kpler, ни один сверхкрупный нефтяной танкер VLCC не выходил через Ормузский пролив с минувшей среды.

Ситуация уже начинает непосредственно влиять на нефтяной рынок. Утром в понедельник Brent подорожала примерно до 97 долларов за баррель, а американская WTI — выше 92 долларов. Через Ормуз до нынешнего кризиса проходило около 20% мировых поставок нефти, поэтому дальнейшее сокращение судоходства способно вызвать значительно более серьезный скачок цен.

Британская служба морской безопасности UKMTO сообщает еще одну показательную цифру: с 6 июля в районе Ормузского пролива зарегистрировано 27 инцидентов с попаданием снарядов или ракет в суда. Аналитики морской разведки Marisks считают произошедшее в выходные принципиальной эскалацией: коммерческие танкеры фактически превращаются в инструмент взаимного экономического давления США и Ирана.

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#Иран #США #нефть #танкеры #экономика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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