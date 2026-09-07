Правая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, однако самостоятельно сформировать правительство не сможет. Главная интрига теперь — удастся ли другим партиям договориться о коалиции без участия победителя выборов.

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) стала безусловным лидером выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. По предварительным итогам подсчета голосов она получила 43,8% поддержки избирателей — более чем в два раза больше, чем ближайший соперник.

На втором месте оказался Христианско-демократический союз (CDU) действующего премьер-министра Свена Шульце с 17,2% голосов. Далее расположились Социал-демократическая партия Германии (SPD) с 9,3%, «Зеленые» с 8,9% и партия «Левые» (Die Linke) с 8,6%.

Преодолеть пятипроцентный барьер смогла также партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), набравшая 5,3% голосов. Либеральная Свободная демократическая партия (FDP), напротив, получила лишь 2,6% и лишилась представительства в земельном парламенте.

Выборы сопровождались рекордной активностью избирателей. Явка составила 78% — это самый высокий показатель в Саксонии-Анхальт со времени воссоединения Германии в 1990 году.

Несмотря на уверенную победу, AfD не получила абсолютного большинства, поэтому самостоятельно сформировать правительство не сможет. Это означает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от коалиционных переговоров.

Сопредседатель AfD Тино Хрупалла уже заявил, что партия намерена предложить кандидатуру своего лидера в земле Ульриха Зигмунда на пост премьер-министра.

Однако именно здесь возникает главная политическая интрига. Большинство традиционных партий Германии по-прежнему исключают сотрудничество с AfD, поэтому даже победа на выборах не гарантирует партии участие в исполнительной власти.

Наиболее заметным исключением стала BSW. Лидер партийного списка Томас Шульце заявил о готовности вести переговоры с AfD, отметив, что партии совпадают во взглядах по ряду вопросов, в том числе в отношении России. По его словам, BSW выступает против антироссийских санкций, считая, что они наносят ущерб экономике Германии.

Основательница BSW Сара Вагенкнехт также призвала к «новому политическому началу» в Саксонии-Анхальт. Она заявила, что в новом составе парламента рассчитывает найти большинство для пересмотра энергетической политики, отмены санкций против России, реформы общественного вещания и изменений в сфере образования.

При этом Вагенкнехт подчеркнула, что не поддерживает создание формальной коалиции с AfD. Вместе с тем она дала понять, что готова сотрудничать с победителем выборов по отдельным вопросам и резко раскритиковала политику изоляции AfD, заявив, что попытка вновь сформировать правительство исключительно для недопущения партии к власти станет игнорированием воли значительной части избирателей.

По словам Вагенкнехт, успех BSW в Саксонии-Анхальт должен придать партии дополнительный импульс перед следующими региональными выборами, которые уже 20 сентября пройдут в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании.

Таким образом, хотя победитель выборов уже определен, вопрос о том, кто в итоге возглавит правительство Саксонии-Анхальт, остается открытым. Исход будут определять не результаты голосования, а сложные переговоры между партиями.