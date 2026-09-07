На нефтебазе в Сочи, которая загорелась после удара украинских беспилотников несколько дней назад, вновь возник крупный пожар. Из-за сильного задымления местным жителям рекомендовали не открывать окна.

На территории нефтебазы в Сочи в понедельник утром вновь вспыхнул пожар. Об этом сообщили украинский Telegram-канал Exilenova+ и российское независимое издание Astra со ссылкой на свидетельства местных жителей.

По их информации, в течение дня после первоначального возгорания на объекте продолжали тлеть отдельные очаги. Позже огонь вновь усилился, что привело к новому крупному пожару.

Местные власти призвали жителей Сочи не открывать окна из-за сильного задымления. Информация о возможных новых повреждениях или пострадавших пока не приводится.

Повторное возгорание может свидетельствовать о том, что полностью ликвидировать последствия предыдущего пожара не удалось. Подобные ситуации возможны на объектах с горючими материалами, где отдельные очаги продолжают тлеть после основного возгорания.

Нефтебаза получила повреждения в ночь на пятницу во время атаки украинских беспилотников. По ранее опубликованной информации, удар был нанесен по российскому зенитно-артиллерийскому дивизиону в районе Сочи, а пожар возник на нефтебазе, расположенной на территории воинской части.

Таким образом, спустя несколько дней после атаки объект вновь оказался охвачен огнем, а ситуация на месте продолжает оставаться напряженной.