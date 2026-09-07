Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявили, что с оптимизмом оценивают перспективы продвижения мирного процесса. Следующим шагом может стать возвращение к трехстороннему формату переговоров с участием России, Украины и США.

В Киев американские представители прибыли практически сразу после переговоров в Москве. Накануне Кушнер и Уиткофф около трех часов беседовали с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Уиткоффа, результаты двух последовательных встреч — сначала с российской, а затем с украинской стороной — дают американским посредникам основания для оптимизма, передает New York Post.

— Мы приехали сюда, и, думаю, действительно очень хорошо оцениваем то, что произошло в ходе переговоров в Москве, а теперь и во время наших переговоров здесь, — заявил Уиткофф, выступая в Киеве рядом с Зеленским.

Для Кушнера и Уиткоффа нынешняя поездка стала первым официальным визитом непосредственно в Украину. При этом Уиткофф уже хорошо знаком с российским направлением: за последние полтора года он восемь раз приезжал в Москву для переговоров с российской стороной.

Мир ищут сразу на нескольких направлениях

Оба представителя администрации Дональда Трампа сейчас задействованы не только в российско-украинских переговорах. Параллельно они занимаются урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке.

Во время выступления в Киеве Кушнер затронул ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа. Он признал, что Вашингтон сталкивается там с серьезными политическими препятствиями.

По словам Кушнера, американская сторона продолжает работать над рядом вопросов, связанных с Израилем. При этом стороны, как он утверждает, в целом понимают, каким должен быть конечный результат урегулирования, однако внутриполитические процессы в Израиле осложняют достижение договоренностей.

Отдельно Кушнер остановился на проблеме демилитаризации сектора Газа. По его словам, американские представители только сейчас начинают в полной мере осознавать масштаб накопленного там военного потенциала.

— Масштабы милитаризации Газы превосходят то, что вы можете себе представить. Поэтому демилитаризация будет совсем не простой задачей, — сказал Кушнер.

В Киев пришлось ехать поездом

Поездка американских представителей проходила на фоне продолжающихся боевых действий.

Незадолго до прибытия Кушнера и Уиткоффа в Украину российские силы, по словам Зеленского, нанесли удары по районам международных аэропортов Киева и Борисполя. В результате американские спецпосланники добирались до украинской столицы поездом.

Несмотря на происходящее, представители США после встречи с Зеленским заявили, что считают достижение мирного соглашения возможным. Однако никаких конкретных сведений о достигнутых договоренностях или содержании обсуждаемого плана они пока не раскрыли.

На период поездки американских посредников Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении ударов, которое началось в полночь в субботу.

При этом Кушнер дал понять, что Дональд Трамп рассчитывает добиться большего, чем очередная временная пауза в боевых действиях.

— Президент Трамп в первую очередь сосредоточен на том, как создать такую систему, которая действительно могла бы привести к прочному миру, — заявил Кушнер.

Снова посадить за один стол

Наиболее важным заявлением по итогам киевских переговоров стали слова Кушнера о возможном возвращении к трехстороннему формату.

Речь идет о переговорах, в которых одновременно участвовали бы представители России, Украины и США.

По словам Кушнера, подобный формат уже применялся примерно полгода назад. Теперь Вашингтон считает полезным попытаться вернуться к нему.

Причем, судя по словам американского спецпосланника, соответствующая идея уже обсуждалась отдельно как с российской, так и с украинской стороной.

— Одна из вещей, которую мы со Стивом считаем действительно полезной, — это возвращение к трехстороннему формату, который нам удалось использовать примерно шесть месяцев назад. Мы уже говорили об этом с обеими сторонами. Поэтому надеемся, что очень скоро здесь появится прогресс, — сказал Кушнер.

Когда именно такая встреча может состояться и кто будет представлять на ней Россию и Украину, пока неизвестно.

Не раскрывается и конкретное содержание нового мирного плана, который обсуждают американские посредники.

Донбасс остается главным препятствием

Одной из наиболее сложных проблем на пути к соглашению по-прежнему остается территориальный вопрос — прежде всего будущее Донбасса.

Именно разногласия вокруг территорий уже становились одним из главных препятствий для предыдущих попыток договориться о прекращении войны.

Москва настаивает на установлении полного контроля над Донбассом. При этом с начала полномасштабной войны в 2022 году российской армии так и не удалось занять весь регион военным путем.

Для Киева возможная передача территорий также остается принципиальным вопросом.

Зеленский неоднократно указывал, что Конституция Украины не позволяет президенту единолично отказаться от украинских территорий.

Кроме юридической стороны вопроса, в Киеве говорят и о военных рисках.

Украинская сторона опасается, что передача России районов, которые ее армия не смогла захватить в ходе боевых действий, способна значительно ухудшить оборонное положение Украины.

В случае если Москва впоследствии нарушит мирное соглашение, эти территории, как опасаются в Киеве, могут превратиться в плацдарм для нового наступления и попытки захватить дополнительные районы страны.

Таким образом, именно территориальный вопрос остается одним из ключевых препятствий, которое американским посредникам придется преодолеть, если переговоры действительно перейдут в новый формат.

«Трамп способен делать невозможное»

Кушнера спросили и о предыдущих мирных инициативах, которые в конечном итоге не смогли привести к прекращению войны. В ответ он выразил уверенность в способности Трампа добиться результата там, где предыдущие попытки завершались неудачей.

— Думаю, президент Трамп уже показал, что способен делать вещи, которые считались невозможными. Неважно, насколько сильно его критикуют в прессе или другие критики. Он хочет добиться результата и будет пытаться это сделать, — ответил Кушнер.

Таким образом, после последовательных встреч американской делегации сначала с Путиным в Москве, а затем с Зеленским в Киеве Вашингтон дает понять, каким может стать следующий этап дипломатической активности.

США хотят попытаться вновь собрать представителей России и Украины за одним столом и вернуться к трехстороннему формату переговоров.

Пока, однако, речь идет прежде всего о заявлениях и дипломатических сигналах. Ни условия возможного компромисса, ни конкретное содержание мирного плана, ни дата потенциальной трехсторонней встречи официально не объявлены.

Но Кушнер утверждает, что идея возвращения к такому формату уже обсуждалась и с Москвой, и с Киевом. В Вашингтоне рассчитывают, что первые результаты этой работы могут появиться «очень скоро».