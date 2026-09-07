Китайская государственная компания, как утверждают западные СМИ, отправила в Россию десятки тонн химического сырья, используемого при производстве беспилотников. Журналисты называют это первым случаем, когда документы указывают на прямые поставки подобных материалов из Китая российскому производителю.

Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group поставила в Россию 46 тонн полиакрилонитрила — химического полимера, необходимого для производства углеродного волокна. Об этом сообщают Politico, Daily Telegraph и Meduza со ссылкой на полученные документы.

Согласно публикациям, получателем груза стала компания «Алабуга-Волокно», входящая в структуру госкорпорации «Росатом». Предприятие расположено в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, где с 2023 года налажено производство беспилотников типа Shahed.

По данным журналистов, поставка была оформлена как экспорт синтетических волокон гражданского назначения. Для этого использовался таможенный код, который обычно применяется при поставках продукции невоенного назначения.

Эксперт вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS) Дэвид Олбрайт пояснил, что полиакрилонитрил используется при изготовлении углеродного волокна, которое необходимо для усиления крыльев и внутренних элементов беспилотников. По его оценке, поставленного объема сырья может хватить для производства не менее 1300 дронов.

До сих пор в российских беспилотниках неоднократно обнаруживали отдельные китайские комплектующие. Однако, как отмечает Politico, опубликованные документы впервые могут свидетельствовать о прямых поставках из Китая материалов, необходимых именно для производства беспилотников.

Важно отметить, что выводы основаны на документах, опубликованных СМИ. Официальных заявлений китайских властей или компании Jilin Chemical Fiber Group с комментариями по этим утверждениям в публикациях не приводится.

По информации Politico, документы были получены Украинским центром безопасности и сотрудничества. Издание утверждает, что их подлинность подтвердили правительство Украины и специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам Китая. Кроме того, материалы были переданы для изучения правительству Великобритании.

Если информация подтвердится окончательно, это может усилить международное внимание к вопросам соблюдения экспортного контроля и роли иностранных поставщиков в производстве российских беспилотников.