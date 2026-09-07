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Стали известны подробности таинственного визита Дональда Трампа в Балтию 0 445

В мире
Дата публикации: 07.09.2026
Postimees
Изображение к статье: Трамп младший

Дональд Трамп-младший, прибывший в Эстонию, остановился в гостинице Radisson в Таллине. После обеда он покинул отель в сопровождении нескольких сотрудников охраны, причем его команда старалась максимально скрыть передвижения сына президента США, сообщает Postimees.ee.

По словам находившегося на месте фотографа Postimees, сотрудники охраны предупредили его и попросили соблюдать дистанцию и не следовать за Трампом-младшим.

Через некоторое время к заднему входу гостиницы подъехали четыре автомобиля. Машины расположили таким образом, чтобы путь от дверей здания до автомобиля был как можно короче. Одновременно автомобили охраны маневрировали рядом с фотографом, стараясь закрыть ему обзор.

Когда все машины заняли свои позиции, Трамп-младший быстро вышел из здания, сел в автомобиль и уехал.

Посольство США в Таллине не ответило на вопросы журналистов о цели визита Дональда Трампа-младшего и не уточнило, находится ли он в Эстонии по дипломатическим или частным делам.

Как сообщалось ранее, американский предприниматель прибыл в Эстонию на самолете, вылетевшем накануне из Монголии. Борт приземлился в Таллине примерно в пять часов утра.

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#США #Эстония #СМИ #Дональд Трамп #дипломатия #визит #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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