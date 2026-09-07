Президент США Дональд Трамп выступил с новой инициативой по переименованию географического объекта. На этот раз он предложил назвать штат Нью-Мексико «Новой Америкой», однако руководство штата сразу заявило, что менять название не намерено.

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку». Свою идею он опубликовал в социальных сетях, заявив, что такое название было бы «более престижным и красивым» для жителей штата.

Вслед за этим Белый дом распространил изображение карты США, на которой слово Mexico в названии штата частично заменено на America.

Однако инициатива почти сразу встретила сопротивление. Губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришем заявила в эфире Fox News, что вопрос о переименовании даже не рассматривается.

По ее словам, штат носит это название столько же, сколько существуют сами Соединенные Штаты, поэтому оснований для его изменения нет. Кроме того, губернатор обвинила президента в попытке переключить внимание общественности с более насущных проблем, в частности роста цен на топливо.

Важно понимать, что одного заявления президента недостаточно для смены официального названия штата. Подобное решение потребовало бы прохождения предусмотренных законом процедур.

Некоторые американские СМИ также отмечают, что идея о переименовании Нью-Мексико первоначально появилась в интернете как шутка, а уже затем получила широкое распространение.

Это уже не первый случай, когда Трамп предлагает изменить привычные географические названия. В конце августа он объявил о переименовании озера Онтарио в Американское озеро. Несколькими днями ранее президент также говорил о переименовании Ормузского пролива в пролив Трампа, однако спустя несколько часов уточнил, что это была шутка.

Еще раньше, после возвращения в Белый дом в 2025 году, Трамп объявил о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.

Таким образом, предложение изменить название Нью-Мексико стало очередной инициативой президента, связанной с переименованием географических объектов. Однако, как и в предыдущих подобных случаях, вокруг идеи уже разгорелась политическая дискуссия.