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Украинцы меняют Польшу на другую страну ЕС: новое направление набирает популярность 1 918

В мире
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинцы уезжают

ChatGPT

Число украинцев, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться. При этом одним из направлений для переезда становятся не только Германия, но и Чехия. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на данные Eurostat.

В Польше украинцев становится меньше

Согласно опубликованной статистике, в июле число граждан Украины со статусом временной защиты в Польше сократилось на 8,11 тысячи — до 953,1 тысячи человек.

Снижение наблюдалось и месяцем ранее: в июне число получателей временной защиты в стране уменьшилось на 6,3 тысячи.

При этом Польша по-прежнему остается одной из стран Евросоюза с крупнейшим количеством украинцев, получивших временную защиту после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Выбирают не только Германию

Германия остается главным центром притяжения для украинцев в ЕС. По приведенным RMF24 данным, в июне там находилось почти 1,29 млн человек, пользующихся временной защитой.

Однако все заметнее становится и другое направление — Чехия. На конец июня там насчитывалось около 381 тысячи получателей временной защиты.

RMF24 отмечает, что именно Чехия все чаще становится выбором украинцев, решивших покинуть Польшу.

В других странах ЕС также остается значительное число украинцев с временной защитой. В июле в Испании их насчитывалось 272,3 тысячи, в Румынии — 219,4 тысячи, а в Словакии — 149 тысяч.

Украинцы остаются основной группой

Граждане Украины по-прежнему составляют подавляющее большинство всех получателей временной защиты в Европейском союзе.

По данным, которые приводит польское издание, в июне за таким статусом обратились еще более 24 тысяч украинцев, а их доля среди всех людей, находящихся под действием этого механизма защиты в ЕС, составляла 98,5%.

При этом приведенная статистика показывает прежде всего изменение числа зарегистрированных получателей временной защиты в отдельных странах. Она сама по себе не позволяет утверждать, что все украинцы, выбывшие из польской статистики, переехали именно в Чехию или Германию.

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#Польша #Украина #Чехия #миграция #украинцы #Евросоюз #статистика #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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