В соседних с Германией странах первые политики отреагировали на успех ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. Премьер Польши Дональд Туск ошеломлен.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ошеломлен в связи с успехом ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в парламент восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт. "В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу партии АдГ в Германии", - заявил глава польского правительства в соцсети X вечером в воскресенье, 6 сентября. Таковых, по его словам, "немного накопилось" в оппозиционных польских партиях "Конфедерация" и "Право и справедливость" (PiS).

В соседней Чехии председатель Палаты депутатов местного парламента Томио Окамура поздравил ультраправую немецкую партию с успехом в эфире общественного телеканала CT. "Я надеюсь, прежде всего, что она войдет в состав новой правительственной коалиции в земле Саксония-Анхальт", - заявил политик японо-корейского происхождения, он же основатель чешской правой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD). В Чехии с конца 2025 года правит коалиция, состоящая из правопопулистской партии ANO миллиардера Андрея Бабиша, партии SPD Окамуры и "Партии автомобилистов".

Министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад заявил в X, что это "тяжелый момент для Европы". "Мы должны прислушаться к гневу, тревогам и страхам и ответить на них. Но национализм и ксенофобия никогда не будут решением", - подчеркнул Хаддад. "Мы не должны забывать нашу историю", - призвал министр. В этом, по его словам, заключается значение решений, принятых Францией и Германией.

Предварительные результаты в Саксонии-Анхальт: у АдГ 44%

По предварительным результатам в Саксонии-Анхальт "Альтернатива для Германии" уверенно побеждает с 44 процентами голосов. Кандидатом этой партии в премьер-министры земли выступает Ульрих Зигмунд (Ulrich Siegmund).

Христианско-демократический союз (ХДС), членом которого является действующий премьер-министр земли Свен Шульце (Sven Schulze), предварительно набирает 17,4%. Левая партия - 8,6%, "Союз 90"/"зеленые" - 8,9%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 9,2%, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) - 5,1%. Свободная демократическая партия (СвДП) и остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, следует из предварительных результатов.

Согласно этим результатам, 83 депутатских места в ландтаге Саксонии-Анхальт могут распределиться следующим образом: АдГ получит 39 мандатов, ХДС - 15, Левая партия, "Союз 90"/"зеленые" и СДПГ - по 8 мест, ССВ - 5.