В Германии завершилась многодневная охота на 48-летнего Даниэля В., которого подозревают в серии атак и попыток диверсий на объектах энергетической инфраструктуры. Мужчину задержали примерно в 20 километрах от границы с Нидерландами — неподалеку от электростанции Вайсвайлер.

Как сообщает NOS со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung и немецкое агентство DPA, подозреваемого обнаружили во время дорожной проверки в районе Вайсвайлера, недалеко от Ахена. Полиция несколько дней разыскивала мужчину по всей Германии.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее охарактеризовал предполагаемые действия Даниэля V. как проявление «климатического экстремизма» одиночки. При этом полиция Бранденбурга сообщала, что следствие проверяет в том числе возможный террористический мотив.

Стрелял самодельными ракетами по ЛЭП

На прошлой неделе в Германии произошла серия диверсий и попыток атак на электросети. Даниэля В. подозревают в том, что в Северном Рейне — Вестфалии, Бранденбурге и Саксонии он пытался при помощи самодельных ракет перебрасывать тонкую проволоку через высоковольтные линии, чтобы вызвать короткое замыкание.

Предположительно, как минимум дважды этот способ сработал.

В Бергхайме к западу от Кёльна после короткого замыкания часть энергетического объекта несколько дней оставалась выведенной из эксплуатации. В Бранденбурге два коротких замыкания произошли на подстанции Турнов-Прейлак неподалеку от электростанции Яншвальде.

При этом ни один из этих инцидентов не привел к масштабному отключению электричества.

В доме нашли взрывчатку

Во время обыска жилища подозреваемого в Северном Рейне — Вестфалии полиция обнаружила взрывчатые вещества. Кроме того, в минувший четверг между Кёльном и Дюссельдорфом возле трансформаторной подстанции были найдены три устройства воспламенения.

На след Даниэля В. правоохранительные органы вышли после того, как немецкие СМИ получили два письма, в которых мужчина якобы взял на себя ответственность за атаки.

В качестве целей он выбирал федеральные земли, где по-прежнему добывают бурый уголь. В одном из писем производство электроэнергии из ископаемого топлива было названо «преступлением, причиняющим неописуемые страдания».

Следующей целью могли стать Нидерланды

Особую обеспокоенность вызывает информация Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что предполагаемые планы подозреваемого не ограничивались Германией.

По данным издания, среди возможных целей фигурировал нидерландский город Дутинхем. Ранее bb.lv сообщал, что соответствующая запись якобы была обнаружена среди материалов, связанных с подозреваемым.

Таким образом, задержание произошло совсем недалеко от нидерландской границы и энергетического объекта, что теперь предстоит отдельно изучить следователям.

Серия необычных атак показала, насколько уязвимой может оказаться энергетическая инфраструктура даже перед действиями одного человека с относительно простыми средствами. Теперь следствию предстоит установить полный масштаб планов Даниэля V. и выяснить, действительно ли он намеревался перенести диверсии за пределы Германии.