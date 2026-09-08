В нескольких городах Германии прошли акции против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), одержавшей победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Самые массовые демонстрации состоялись в Берлине, где, по разным оценкам, на улицы вышли от пяти до четырнадцати тысяч человек.

В Германии начались массовые акции протеста после победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. Демонстрации прошли сразу в нескольких федеральных землях страны.

Самая крупная акция состоялась у Бранденбургских ворот в Берлине. По данным полиции, в ней приняли участие около 5000 человек, тогда как организаторы оценили число участников примерно в 14 000. Серьезных происшествий во время демонстрации не зафиксировано.

Организаторами берлинской акции стали общественная организация Campact и климатическое движение Fridays for Future («Пятницы ради будущего»). К протестующим присоединились климатическая активистка Луиза Нойбауэр, а также представители партий «Союз 90/Зеленые» и «Левые», которые участвуют в предстоящих выборах в парламент Берлина.

Участники несли плакаты с лозунгами против АдГ и скандировали антифашистские призывы.

Акции прошли и в других регионах Германии. В Мекленбурге — Передней Померании, где 20 сентября также состоятся выборы в земельный парламент, несколько сотен человек собрались на демонстрации в Шверине, а в Ростоке более 500 участников приняли участие в совместном исполнении песен.

В Эссене около 1200 человек прошли шествием по центру города с плакатами, призывающими запретить АдГ, и радужными флагами. Протесты также состоялись в Потсдаме и в федеральной земле Гессен, включая Кассель.

Еще до общенациональных акций, в воскресенье, демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где, по данным организаторов, участие приняли около 2500 человек. Одним из требований участников стало рассмотрение вопроса о запрете АдГ.

Поводом для протестов стала убедительная победа АдГ на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Партия получила наибольшее число голосов, однако не смогла завоевать абсолютное большинство, поэтому самостоятельно сформировать земельное правительство не сможет.

Эти акции показывают, что успех АдГ на региональных выборах вызвал не только активные политические дискуссии, но и широкую общественную реакцию. При этом уже через две недели Германию ждут новые региональные выборы — в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании, где позиции партии также остаются сильными.