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Два кабеля повреждены, еще восемь были под угрозой: громкий процесс начался в Финляндии 0 996

В мире
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судно Fitburg

Фото: Wolfgang Berthel / Marine Traffic

После предыдущей проверки появилась новая существенная информация из Финляндии. Сегодня, 8 сентября, в окружном суде Хельсинки началось рассмотрение дела о повреждении телекоммуникационных кабелей в Финском заливе грузовым судном Fitburg.

На скамье подсудимых — российский капитан Андрей Максименко и боцман, гражданин Азербайджана. Прокуратура требует для каждого не менее 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Следствие утверждает, что 31 декабря 2025 года следовавший из Санкт-Петербурга Fitburg протащил поврежденный якорь по морскому дну как минимум 130 километров, повредив два телекоммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией. По версии прокурора, произошедшее создало серьезную угрозу также для работы электрических и газовых сетей.

Особенно интересно заявление самого российского капитана. Он полностью отрицает вину и утверждает, что версия о российской гибридной атаке — «глупость». Защита настаивает, что якорь был неисправен, а умышленного саботажа не было. В зале суда присутствует представитель посольства России.

Это первое судебное разбирательство по одному из наиболее заметных эпизодов повреждения подводной инфраструктуры Балтийского моря последних месяцев. Ранее финская полиция сообщала, что экипаж Fitburg состоял из граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

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#Финляндия #телекоммуникации #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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