Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объявил об уходе в отставку спустя два дня после того, как антикоррупционные органы провели обыски в Генеральной прокуратуре в рамках расследования дела о незаконных колл-центрах. Сам он отвергает все обвинения.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в понедельник сообщил, что подал заявление об отставке. Решение последовало после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследование возможной коррупционной схемы, связанной с сотрудниками Генеральной прокуратуры.

В минувшие выходные детективы НАБУ провели обыски в кабинетах Генеральной прокуратуры. По версии следствия, преступная схема действовала под руководством должностного лица ведомства и обеспечивала покровительство незаконным колл-центрам, занимавшимся телефонным мошенничеством и легализацией преступных доходов.

Следователи утверждают, что полученные взятки использовались для покупки недвижимости, драгоценностей и другого дорогостоящего имущества. НАБУ также опубликовало фотографии сейфа с крупными суммами наличных денег и сообщило, что установило пятерых предполагаемых участников схемы. Их имена официально не раскрываются.

При этом в материалах следствия не утверждается публично, что Руслану Кравченко предъявлены обвинения. Сам он категорически отвергает свою причастность к каким-либо противоправным действиям.

Еще в воскресенье Кравченко заявил в социальных сетях, что считает все обвинения полностью необоснованными. На следующий день он сообщил о своем решении покинуть пост.

«Я не хочу, чтобы Генеральная прокуратура использовалась как инструмент политического противостояния», — написал Кравченко в Telegram, подчеркнув, что его позиция по поводу предъявленных обвинений остается неизменной.

Расследование разворачивается на фоне многолетней борьбы Украины с коррупцией, которая остается одним из ключевых требований как украинского общества, так и международных партнеров страны. За последние годы коррупционные расследования неоднократно затрагивали высокопоставленных чиновников и представителей власти.

По данным базирующейся в Швейцарии организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), в незаконных колл-центрах на территории Украины могут быть заняты около 60 тысяч человек, что делает этот вид преступной деятельности одной из наиболее масштабных форм организованной преступности в регионе.

Таким образом, отставка генерального прокурора стала одним из самых громких кадровых решений последних месяцев в Украине. Расследование НАБУ и САП продолжается, и его результаты могут определить дальнейшее развитие этого дела.