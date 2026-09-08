В ночь на вторник Россия вновь нанесла удары по Киеву после трехдневного перерыва, который был связан с визитом в Москву и Киев спецпосланников президента США Дональда Трампа. В украинской столице объявили воздушную тревогу, а власти сообщили о повреждениях в городе и области.

В ночь на вторник Россия вновь нанесла баллистический ракетный удар по Киеву. По данным Киевской городской военной администрации и мэра столицы Виталия Кличко, погибли два человека, еще семь получили ранения.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, однако позднее городские власти уточнили информацию. Трое раненых были госпитализированы, еще нескольким медицинскую помощь оказали на месте.

Последствия атаки зафиксированы как минимум в пяти районах Киева, что говорит о широком масштабе удара по городу.

Наиболее серьезные повреждения отмечены в Соломенском районе. Там обломки сбитой ракеты повредили пятиэтажный жилой дом, а в другом месте пострадало трехэтажное жилое здание. Кроме того, загорелся склад.

В Голосеевском районе произошло попадание в 26-этажное административное здание. Также власти сообщили о повреждении одного из учебных заведений. На местах продолжают работать спасатели и экстренные службы.

Для жителей Киева это означает, что после трехдневной паузы город вновь оказался под массированными ракетными ударами. Власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при каждой угрозе немедленно укрываться в безопасных местах.

Как сообщалось ранее, атаки на Киев возобновились после временного прекращения ударов, совпавшего с визитом в Москву и Киев специальных посланников президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. После завершения их поездки российские удары по украинской столице продолжились.

Информация о последствиях атаки продолжает уточняться. Не исключено, что данные о погибших, пострадавших и масштабах разрушений будут обновляться по мере завершения аварийно-спасательных работ.