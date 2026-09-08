Россия официально открыла первый автомобильный мост, напрямую соединяющий страну с Северной Кореей. Новая переправа должна расширить транспортное сообщение между двумя государствами, которые в последние годы заметно укрепили сотрудничество.

Россия ввела в эксплуатацию первый автомобильный мост через границу с Северной Кореей. Открытие новой переправы в понедельник объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мост проходит через пограничную реку Туманная. Его длина составляет около одного километра, а движение организовано по двум полосам. Вместе с мостом начал работу новый автомобильный пункт пропуска, через который, по данным российского правительства, смогут проходить до 300 автомобилей в сутки.

В церемонии открытия Михаил Мишустин участвовал по видеосвязи. По его словам, новый мост должен способствовать развитию торговых, экономических, научных, технологических и культурных связей между двумя странами.

Это первый случай, когда Россия и Северная Корея получили прямое автомобильное сообщение. До сих пор государства соединяли только железнодорожный мост через реку Туманная и авиасообщение.

Строительство новой переправы было согласовано в 2024 году, а теперь проект завершен и введен в эксплуатацию.

Открытие моста происходит на фоне заметного сближения Москвы и Пхеньяна. За последние годы сотрудничество двух стран существенно активизировалось, в том числе после того, как Северная Корея начала оказывать России поддержку в войне против Украины.

Для перевозчиков и логистических компаний новая переправа открывает дополнительный сухопутный маршрут между двумя государствами. В то же время ее значение выходит за рамки транспортной инфраструктуры и рассматривается как очередной шаг в укреплении двусторонних отношений.

Таким образом, после запуска автомобильного моста Россия и Северная Корея получили еще один постоянный канал сообщения, дополнивший уже существующие железнодорожное и воздушное сообщения.