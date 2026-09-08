Сингапур решил повысить зарплаты политического руководства, которые уже считаются одними из самых высоких в мире. Новый расчетный ориентир для министра составит 1,8 млн сингапурских долларов в год, а для премьер-министра — 3,6 млн, или около 2,85 млн долларов США.

О реформе 8 сентября объявил премьер-министр Лоуренс Вонг. Нынешняя система оплаты труда политиков существенно не пересматривалась с 2011 года.

Однако S$1,8 млн — это не зарплата, которую все министры начнут получать сразу. На первом этапе их вознаграждение увеличится максимум на 9%. Например, министр базового уровня MR4 вместо нынешних примерно S$1,1 млн будет получать около S$1,2 млн в год.

В дальнейшем зарплаты будут повышаться постепенно и зависеть от должности и результатов работы. Вонг ожидает, что к концу нынешнего срока правительства большинство министров базового уровня будут получать около S$1,35 млн в год.

Премьеру — S$3,6 млн

По принятой в Сингапуре формуле зарплата премьер-министра привязана к министерскому ориентиру. После реформы расчетное годовое вознаграждение главы правительства увеличивается с S$2,2 млн до S$3,6 млн, то есть примерно на 64%.

Сам Лоуренс Вонг заявил, что в течение следующих пяти лет, если останется премьер-министром, будет перечислять всю полученную благодаря реформе прибавку на благотворительность.

Сингапурские власти объясняют высокие зарплаты необходимостью конкурировать за сильных руководителей с частным бизнесом и снижать коррупционные риски. Вонг рассказал, что перед последними выборами пытался привлечь в политику нескольких высокопоставленных чиновников и руководителей компаний, однако все они отказались.

Для сравнения, медианный доход работающего жителя Сингапура в 2025 году составлял около S$5775 в месяц.

Повышается и вознаграждение депутатов: с 15 октября оно вырастет с S$13 750 до S$18 500 в месяц.

При этом значительная часть дохода министров останется переменной и будет зависеть от экономических показателей страны и индивидуальной оценки их работы.