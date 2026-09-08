Эйфелева башня в Париже закрылась для посетителей из-за забастовки сотрудников. Поводом стал скандал вокруг частного визита индуистской делегации: женщин-сотрудниц попросили покинуть рабочие места, а некоторых заменили мужчинами.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, когда Эйфелеву башню посетила группа примерно из ста представителей индуистского движения BAPS — Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha. Организация находилась во Франции в связи с открытием нового индуистского храма в пригороде Парижа.

Женщин попросили уйти с рабочих мест

По данным профсоюзов, во время визита некоторым сотрудницам Эйфелевой башни и компаний-подрядчиков было предписано покинуть свои рабочие места и не попадаться на глаза членам делегации. На отдельных постах женщин заменили сотрудниками-мужчинами.

Сотрудники башни позднее заявили, что получили служебные распоряжения, в результате которых женщины оказались «отстранены, заменены и сделаны невидимыми из-за своего пола».

Причиной стала просьба представителей делегации организовать посещение таким образом, чтобы ограничить взаимодействие с женщинами. Компания SETE, управляющая Эйфелевой башней, признала, что подобные условия не следовало принимать.

Сотрудники объявили забастовку

В понедельник, 7 сентября, возмущенные сотрудники собрались для обсуждения произошедшего и начали забастовку. В результате работа одного из главных туристических объектов Парижа была нарушена, а затем башню закрыли.

История быстро переросла в политический скандал. Парижские власти начали срочное расследование, чтобы выяснить, кто именно разрешил выполнить требования делегации. Министр Франции по вопросам гендерного равенства Орор Берже назвала произошедшее неприемлемым. Председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве также подчеркнула, что прием гостей не должен означать отказ от принципов равноправия.

Индуистская организация извинилась

Утром 8 сентября появились новые подробности. BAPS принесла извинения за причиненные неудобства и заявила, что серьезно относится к возникшим претензиям. При этом организация подчеркнула, что, насколько ей известно, никому не запрещали доступ на Эйфелеву башню.

Это уточнение существенно: речь идет не об удалении всех женщин из Эйфелевой башни, как утверждают некоторые сообщения в социальных сетях. Скандал связан именно с распоряжениями в отношении части женского персонала во время прохождения делегации.