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«Шокирующие кадры»: похороны Младича поссорили Сербию с Евросоюзом 3 890

В мире
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Похороны Младича

После предыдущей проверки появилось новое дипломатическое развитие вокруг Сербии. Руководители Европейский союз резко отреагировали на прошедшие в Белграде похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младич, осужденного за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала кадры церемонии «шокирующими» и предупредила, что происходящее противоречит ценностям, на которых строится путь Сербии в ЕС. Аналогичную позицию занял глава Европейского совета Антониу Кошта.

Причиной особенно жесткой реакции стало участие в церемонии высокопоставленных сербских чиновников и элементы государственной поддержки. На похоронах присутствовали пять министров правительства Сербии, гроб был покрыт сербским флагом, а ранее тело Младича доставили из Гааги правительственным самолетом. Младич умер 27 августа, отбывая пожизненное заключение за преступления во время войны в Боснии, включая геноцид в Сребренице.

Скандал уже перерос в дипломатический: Босния и Герцеговина отозвала большую часть сотрудников своего посольства в Сербии, оставив в Белграде только посла и консула. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее отменила поездку в Сербию. Таким образом, история начинает непосредственно затрагивать перспективы вступления страны в ЕС.

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#Сербия #дипломатия #геноцид #Босния и Герцеговина #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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