Инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили в Сирии около 73 тонн ранее незадекларированного природного урана. МАГАТЭ одновременно подтвердило, что при Башаре Асаде в стране практически завершили строительство секретного реактора, способного производить материал, пригодный для создания ядерного оружия.

Новые подробности сообщил 7 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства в Вене. По его словам, конструкция и технические характеристики строившегося реактора позволяли весьма эффективно получать расщепляющийся материал, который потенциально мог использоваться для изготовления ядерного оружия. При этом Гросси подчеркнул, что судить о конечных намерениях сирийского руководства невозможно.

Речь идет о секретном реакторе в провинции Дейр-эз-Зор, уничтоженном израильской авиацией в 2007 году. Долгое время Дамаск отрицал существование незаявленной ядерной программы. МАГАТЭ теперь окончательно установило, что на этом месте действительно строился газоохлаждаемый реактор с графитовым замедлителем. Ранее предполагалось, что помощь в его создании оказывала Северная Корея.

Уран прятали за стенами

Особенно необычны обстоятельства нынешней находки. После падения режима Асада новые сирийские власти начали сотрудничать с МАГАТЭ и сообщили агентству о ранее неизвестном объекте.

Во время инспекции в августе специалистам пришлось разбирать стены и пробираться по узким проходам, чтобы добраться до спрятанного ядерного материала. Там находились многочисленные контейнеры с природным металлическим ураном.

Всего МАГАТЭ подтвердило наличие около 73 тонн природного металлического урана. Из них примерно 55 тонн находились в виде топливных стержней, остальное составляли урановый лом и отходы. Reuters уточняет, что топливо для реактора производилось непосредственно в Сирии.

Сейчас весь обнаруженный материал находится под контролем и наблюдением МАГАТЭ. На объекте установлены камеры.

Важно: найденные 73 тонны — это природный, а не оружейный высокообогащенный уран. Сам по себе он не является готовым материалом для атомной бомбы. Однако реактор такого типа потенциально позволял получать из облученного топлива плутоний, пригодный для создания ядерного оружия.