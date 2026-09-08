Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тайник Асада: в Сирии нашли 73 тонны урана для секретного ядерного реактора 1 499

В мире
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудники МАГАТЭ работают внутри поврежденного комплекса в Дейр-эз-Зоре.

Сотрудники МАГАТЭ работают внутри поврежденного комплекса в Дейр-эз-Зоре. Фото: independentarabia.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили в Сирии около 73 тонн ранее незадекларированного природного урана. МАГАТЭ одновременно подтвердило, что при Башаре Асаде в стране практически завершили строительство секретного реактора, способного производить материал, пригодный для создания ядерного оружия.

Новые подробности сообщил 7 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства в Вене. По его словам, конструкция и технические характеристики строившегося реактора позволяли весьма эффективно получать расщепляющийся материал, который потенциально мог использоваться для изготовления ядерного оружия. При этом Гросси подчеркнул, что судить о конечных намерениях сирийского руководства невозможно.

Речь идет о секретном реакторе в провинции Дейр-эз-Зор, уничтоженном израильской авиацией в 2007 году. Долгое время Дамаск отрицал существование незаявленной ядерной программы. МАГАТЭ теперь окончательно установило, что на этом месте действительно строился газоохлаждаемый реактор с графитовым замедлителем. Ранее предполагалось, что помощь в его создании оказывала Северная Корея.

Уран прятали за стенами

Особенно необычны обстоятельства нынешней находки. После падения режима Асада новые сирийские власти начали сотрудничать с МАГАТЭ и сообщили агентству о ранее неизвестном объекте.

Во время инспекции в августе специалистам пришлось разбирать стены и пробираться по узким проходам, чтобы добраться до спрятанного ядерного материала. Там находились многочисленные контейнеры с природным металлическим ураном.

Всего МАГАТЭ подтвердило наличие около 73 тонн природного металлического урана. Из них примерно 55 тонн находились в виде топливных стержней, остальное составляли урановый лом и отходы. Reuters уточняет, что топливо для реактора производилось непосредственно в Сирии.

Сейчас весь обнаруженный материал находится под контролем и наблюдением МАГАТЭ. На объекте установлены камеры.

Важно: найденные 73 тонны — это природный, а не оружейный высокообогащенный уран. Сам по себе он не является готовым материалом для атомной бомбы. Однако реактор такого типа потенциально позволял получать из облученного топлива плутоний, пригодный для создания ядерного оружия.

×
#ядерное оружие #Сирия #безопасность #Магатэ #уран
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руслан Кравченко
Изображение к статье: пожар
Изображение к статье: Мерц
Изображение к статье: Карта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Земля
Техно
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: машина в лесу
ЧП и криминал
Изображение к статье: 5 секретов, как продлить жизнь букета осенних цветов
Люблю!
Изображение к статье: В музее Ренуара в Кань-сюр-Мере украли картины Ренуара
ЧП и криминал
Изображение к статье: Запрет на ввоз книг из России и Беларуси
Наша Латвия
Изображение к статье: Земля
Техно
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: машина в лесу
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео