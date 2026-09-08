Жителям и туристам, рассчитывавшим на ранний автобус из Тарту в Ригу, придется искать другие варианты. Власти города отказались финансировать новый маршрут, однако уже в первой половине следующего года между двумя городами может появиться более удобное железнодорожное сообщение.

Городские власти Тарту отказались от идеи запустить ранний автобусный рейс в Ригу за счет муниципального финансирования. Причиной стали бюджетные ограничения и изменение экономической ситуации, пишет tv3.lv.

Изначально предполагалось, что город будет ежегодно выделять около 30 тыс. евро на субсидирование маршрута. Однако после пересмотра расходов этот проект решили не реализовывать.

Городской секретарь Тарту Юри Мелдер объяснил, что муниципалитету пришлось изменить приоритеты.

«Изменения экономической ситуации заставляют нас внимательнее оценивать, на что расходовать городские средства», — отметил он.

Почему ранний автобус оказался нерентабельным

Сейчас первый автобус из Тарту в Ригу отправляется только в 11:10, что уже давно вызывает недовольство как путешественников, так и предпринимателей.

В прошлом году интерес к новому маршруту проявили перевозчики A-buss и Lux Express, однако коммерчески запускать ранний рейс они не готовы.

По словам руководителя Lux Express Ингмара Рооса, пассажиропоток оказался слишком низким.

С января по май на самых загруженных рейсах между Тарту и Ригой в среднем ездили около 20 пассажиров, а на менее популярных — менее десяти.

Даже летом, когда число пассажиров увеличивается примерно до 30 человек, этого недостаточно для окупаемости маршрута.

По оценке перевозчика, нынешний пассажиропоток примерно на 30% ниже уровня, необходимого для того, чтобы автобусное сообщение существовало без финансовой поддержки.

При этом действующие рейсы сохраняются благодаря тому, что маршрут продолжается до Нарвы, что позволяет привлечь дополнительных пассажиров.

Вместо автобуса — новый поезд

Несмотря на отказ от автобусного проекта, хорошие новости ждут пассажиров железной дороги.

Государственный эстонский перевозчик Elron планирует уже в первой половине следующего года запустить утренний поезд по маршруту Таллин — Тарту — Рига.

Как сообщил руководитель по коммуникациям компании Кристо Ме, это станет возможным после ввода в эксплуатацию новых электропоездов Škoda на линии Таллин — Тарту.

По его словам, перевозчик рассчитывает начать использовать новые составы уже в январе, однако запуск сообщения с Ригой, вероятнее всего, состоится несколько позже.

Железнодорожное сообщение становится популярнее

Сейчас Elron выполняет один ежедневный рейс из Тарту в Ригу вечером и один утренний рейс в обратном направлении.

По данным компании, за первые восемь месяцев этого года между Эстонией, Латвией и Литвой по железной дороге было совершено более 29 тыс. поездок, из которых почти 12 тыс. пришлись на прямые рейсы.

Рост популярности международных поездов показывает, что спрос на железнодорожное сообщение между странами Балтии постепенно увеличивается.

Хотя раннего автобуса между Тарту и Ригой пока не будет, запуск нового утреннего поезда может стать более удобной альтернативой для жителей и туристов уже в следующем году.