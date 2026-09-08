Из музея Пьера Огюста Ренуара украли картины на 9 млн евро. Инцидент произошел в городе Кань-сюр-Мер на юго-востоке Франции, - сообщает Deutsche Welle.

Сигнализация сработала в 05:48 утра 8 сентября, сообщил мэр города Брайан Массон. По сведениям телеканала TF1, неизвестные вырезали картины из рам.

Злоумышленники заметили, что попали в объективы камер видеонаблюдения, и решили бежать, по пути бросив одну из украденных картин. Власти пока не пояснили, какие именно произведения похищены. Остается неясным, идет ли речь о работах самого Ренуара или других живописцев. Ущерб оценивается в 9 млн евро.

Музей был открыт в 1960 году на вилле, где Ренуар провел последние годы. Коллекция включает работы и других художников. Среди них Аристид Майоль, Пьер Боннар, Рауль Дюфи.