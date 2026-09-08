Венгрия потребовала от десяти сотрудников российской дипломатической миссии покинуть страну. Будапешт утверждает, что они занимались деятельностью, несовместимой со статусом дипломата. Москва уже пообещала ответные меры.

О решении во вторник, 8 сентября, объявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

По ее словам, российский посол был официально уведомлен о том, что венгерские власти считают деятельность десяти сотрудников российской миссии «неприемлемой для дипломатов» в соответствии с Венской конвенцией.

Что именно делали высылаемые сотрудники, власти Венгрии пока не раскрывают. Не названы публично и конкретные обвинения в их адрес.

Анита Орбан подчеркнула, что решение принято для защиты «безопасности и суверенитета Венгрии». При этом Будапешт не собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой и намерен сохранять необходимый диалог.

Для Венгрии масштаб нынешней высылки беспрецедентен. По данным венгерского издания Telex, ранее страна никогда не отправляла домой одновременно такое количество российских дипломатов.

Решение также свидетельствует о серьезном изменении отношений Будапешта и Москвы после смены власти в Венгрии. При прежнем премьер-министре Викторе Орбане страна считалась одним из наиболее благожелательно настроенных к России членов Евросоюза. Новое правительство Петера Мадьяра заметно изменило внешнеполитический курс.

Москва уже заявила, что без ответа высылка не останется. Представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что реакция будет «жесткой и болезненной».

Какие именно меры Россия намерена принять против Венгрии, пока не сообщается.