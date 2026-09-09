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Глава МИД Германии призвал украинских мужчин призывного возраста вернуться на родину 0 96

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль.

Глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль.

Украинские мужчины призывного возраста, проживающие в Германии, должны вернуться на родину, заявил глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль. По его словам, власти ФРГ готовы помочь Киеву установить личности этих граждан.

Украинским мужчинам призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, пора вернуться на родину. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

Он отметил, что немецкие государственные учреждения готовы помочь Киеву идентифицировать этих мужчин, используя имеющиеся сведения о получении социальных пособий, регистрации по месту жительства и видах на жительство.

«В конечном счёте мы знаем, кто здесь живёт, кто, например, получает социальные пособия, кто зарегистрирован и у кого есть вид на жительство», — сказал министр.

Вадефуль также заявил, что Украине следует закупать больше вооружений у немецких производителей. По его словам, статус Германии как крупнейшего государства, оказывающего поддержку Киеву, позволяет Берлину рассчитывать на размещение заказов на предприятиях немецкой оборонной промышленности.

Глава МИД подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в её противостоянии России.

«Однако я должен объяснять это и немецким налогоплательщикам. Минимум, который можно сделать, — обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках», — заявил он.

По словам Вадефуля, Берлин пока не удовлетворён объёмом оборонных заказов, которые получает Германия.

«В настоящее время мы не вполне довольны объёмом заказов, поступающих в Германию», — отметил министр.

Таким образом, Вадефуль связал продолжение масштабной немецкой поддержки Украины с двумя вопросами: возвращением на родину украинских мужчин призывного возраста и более активным привлечением оборонных предприятий Германии к поставкам вооружений Киеву.

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#Украина #дипломатия #поддержка #оборонная промышленность #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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