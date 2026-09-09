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Литва не спешит вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Беларусь 5 788

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пограничный переход: Латвия и Литва
ФОТО: BB.LV/AI

Власти Литвы пока не планируют запрещать автобусное сообщение с Беларусью, несмотря на аналогичную инициативу Латвии. По словам министра транспорта Юраса Таминскаса, любые ограничения должны приниматься после оценки всех последствий, а не под влиянием политической ситуации.

Литва пока не намерена вслед за Латвией запрещать автобусные рейсы в Беларусь. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминскас, комментируя призыв части политиков ввести аналогичные ограничения.

По его словам, правительство регулярно оценивает ситуацию, однако не видит оснований для поспешных решений.

«Мы всегда держим руку на пульсе, всегда взвешиваем ситуацию. Резких движений делать точно не будем», — сказал министр.

Так Таминскас ответил на предложение депутата-консерватора Арвидаса Анушаускаса, который призвал Литву присоединиться к планам Латвии запретить автобусные перевозки в Россию и Беларусь.

Министр также отметил, что решения Вильнюса не должны зависеть от внутриполитической ситуации в соседних странах. По его мнению, обсуждение подобных инициатив в Латвии происходит на фоне приближающихся муниципальных выборов, поэтому Литва намерена руководствоваться собственной оценкой рисков.

На этой неделе Министерство сообщения Латвии представило правительству поправки к Закону об автомобильном транспорте. Они предусматривают, что с 2027 года могут быть запрещены как регулярные, так и нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь, а также транзит через территорию Латвии в эти страны.

Окончательное решение по этим изменениям в Латвии еще не принято. Законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение.

В Литве также призывают сначала получить оценки профильных ведомств. Член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Томас Мартинайтис заявил, что перед принятием решения необходимо дождаться заключений Департамента государственной безопасности, Службы охраны государственной границы, Министерства транспорта и Министерства иностранных дел.

По его словам, важно учитывать и возможные последствия для пассажиров и перевозчиков. Если ограничения введет только одна страна, автобусные маршруты могут быть просто перенаправлены через Польшу.

Сейчас, по данным агентства BNS, в Литве действуют 29 разрешений на регулярные пассажирские перевозки между Литвой и Россией, Беларусью или транзитом через литовскую территорию. Из них 17 маршрутов связывают Вильнюс с белорусскими городами, включая Минск, Гродно, Гомель, Лиду и Ошмяны.

Таким образом, Вильнюс пока не намерен повторять шаги Латвии и считает, что возможные ограничения следует обсуждать в координации с соседними странами.

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#выборы #Литва #Латвия #транспорт #безопасность #Беларусь #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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