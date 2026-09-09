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Мир - это выгодно! У Путина состоялся телефонный разговор с Трампом 1 535

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин и Трамп говорят по телефону

У российского диктатора Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и в его ходе Трамп рассказал Путину о выгодах, которые дала бы остановка войны, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

В ходе часового разговора Путин и Трамп обсудили результаты визита представителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, состоявшегося в выходные в Москве и Киеве, сказал Ушаков.

“Дональд Трамп ясно выразил мнение, что было бы желательно как можно скорее прекратить конфликт, что сразу открыло бы перспективы — притом впечатляющие и широкомасштабные — для полного восстановления отношений США и России”, — указал помощник Путина.

“Это, по его мнению, особенно повлияло бы на торгово-экономические отношения, которые принесли бы колоссальные выгоды обеим странам. Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы этот поворот был достигнут во время его президентства”, — резюмировал помощник российского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя во вторник в разговоре с журналистами визит Уиткоффа и Кушнера в Киев, заявил, что посланники Трампа привезли “пару хороших, достойных предложений”, однако “будет ли результат, этого я пока не знаю”.

Журналистам Зеленский также сказал, что надеется во второй половине сентября встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос противоракетной обороны Украины.

Хотя президент не назвал конкретные место и время возможной встречи, украинские СМИ допускают, что она может состояться в Нью-Йорке в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

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#США #Украина #Дональд Трамп #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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