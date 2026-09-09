Сильнейшие ливни привели к оползню на горе Фудзи в Японии. Поток грунта сошел в районе пятой станции маршрута Фудзиномия — одного из основных мест, откуда туристы начинают восхождение. Под завалами оказались три автомобиля.

Оползень произошел около полуночи 9 сентября на парковке у пятой станции Фудзиномия в префектуре Сидзуока.

По данным местных властей, со склона сошла масса грунта длиной и шириной примерно по десять метров и толщиной около 60 сантиметров. Она накрыла три припаркованных автомобиля.

В машинах в этот момент никого не было. Погибших и пострадавших в результате самого оползня, по последним данным, нет.

На место направили тяжелую технику для расчистки территории, однако сроки полного восстановления движения пока неизвестны.

Дороги на Фудзи перекрыты

Причиной стали проливные дожди, обрушившиеся на центральную часть Японии. В городе Фудзиномия вечером 8 сентября был объявлен четвертый уровень опасности из-за угрозы оползней.

Из-за непогоды закрыта дорога Fuji Skyline, ведущая к маршруту Фудзиномия. На другой стороне горы полностью перекрыта Fuji Subaru Line, соединяющая район озера Кавагути с пятой станцией популярного маршрута Ёсида. Туристов, оказавшихся на горе, начали организованно вывозить автобусами.

Ситуация осложняется тем, что 10 сентября на Фудзи официально заканчивается летний сезон восхождений. Власти призвали туриов отказаться от попыток подняться на гору из-за опасной погоды.

Непогода затронула значительную часть центральной Японии. В Нагое за один час выпало рекордное количество осадков — 104,5 миллиметра. Наводнения в префектурах Айти и Гифу привели как минимум к 41 пострадавшему.