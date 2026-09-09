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«Мы не ведем войну с Россией...» 0 90

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: дрони

дрони

ФОТО: АрмiяInform

Отношения Германии и России сильно наколились после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

"Мы не ведем войну". В Германии комментируют заявления главы МИД РФ. Сергей Лавров назвал "началом настоящей войны" реакцию Германии на попытку диверсии в Лейпциге, включая решение закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Между тем правительство ФРГ однозначно заявляет, что Германия не находится в состоянии войны с РФ.

"Мы не воюем, однако ежедневно подвергаемся различным формам гибридного военного воздействия", - заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль при этом указал, что Германия все чаще становится одной из "военных целей" РФ. А канцлер Фридрих Мерц еще год назад сказал: "Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не живем и в условиях мирa".

С такой оценкой согласен эксперт по вопросам безопасности Кильского университета Зёнке Мараренс. "Нет, в данный момент Германия не находится в состоянии войны. Мы сталкиваемся с гибридными действиями других стран, но мы не ведем войну", - сказал он в интервью Deutsche Welle. Марарен указал, что в Германии только бундестаг может установить, что государство находится в состоянии войны - и для этого нужно, чтобы на страну физически напали.

Профессор международного уголовного права университета Эрланген-Нюрнберг Кристоф Саферлинг в статье для газеты Tagesspiegel указал, что "гибридная война" с точки зрения международного права - еще не вооруженный конфликт. Такие операции скорее подпадают под определения диверсий, шпионажа и терроризма. Вооруженным же конфликтом обычно считают открытое нападение - как правило, со стороны вооруженных сил, имеющие государственные отличительные знаки.

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#безопасность #дипломатия #гибридная война #Фридрих Мерц #Россия #Германия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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