В столице Норвегии проходят государственные похороны короля Харальда V, скончавшегося 28 августа в возрасте 89 лет. Проститься с монархом прибыли представители королевских домов Европы, главы государств и мировые лидеры.

В среду Норвегия прощается с королем Харальдом V, который умер 28 августа в возрасте 89 лет.

Церемония прощания проходит в кафедральном соборе Осло. На государственные похороны прибыли главы государств, правительств и представители королевских семей со всего мира.

Среди участников церемонии — принц Великобритании Уильям и принцесса Анна, наследный принц Японии Фумихито и принцесса Кико, король Испании Филипп VI и королева Летисия, а также представители королевских домов Дании и Швеции.

На церемонии присутствуют и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Похоронную церемонию возглавляет новый король Норвегии Хокон VIII. Вместе с ним в соборе находятся королева Соня и королева Метте-Марит, а также другие члены королевской семьи.

Харальд V взошел на престол в 1991 году. В последние годы он неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем и был вынужден сократить количество официальных мероприятий. Несмотря на это, монарх неоднократно заявлял, что не намерен отрекаться от престола, поскольку принес парламенту Норвегии пожизненную присягу.

В браке Харальда V и королевы Сони, который продолжался почти 58 лет, родились двое детей — нынешний король Хокон VIII и принцесса Марта Луиза. У королевской четы шестеро внуков.

1 сентября Хокон VIII принес присягу в парламенте Норвегии, пообещав соблюдать Конституцию страны, согласно которой монарх выполняет преимущественно символические функции.