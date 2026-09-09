В среду, 9 сентября, в Осло прошли государственные похороны короля Норвегии Харальда V. Десятки тысяч людей вышли на улицы столицы, чтобы проводить монарха в последний путь. На церемонию прибыли представители королевских домов и руководители государств, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Он находился на норвежском престоле 35 лет. После его смерти в стране был объявлен 13-дневный национальный траур.

Утром 9 сентября жители Осло начали собираться вдоль маршрута траурной процессии. В полдень гроб с телом Харальда V вынесли из Королевского дворца и доставили в кафедральный собор Осло. Вместе с членами норвежской королевской семьи в процессии участвовали зарубежные монархи, главы государств и правительств.

Минута молчания по всей стране

В 13:00 по местному времени в кафедральном соборе началась траурная служба. В ее начале память Харальда V почтили минутой молчания по всей Норвегии. Церемонию возглавил председатель епископата Норвежской церкви Улав Фюксе Твейт, в ней также участвовала епископ Осло Суннива Гюльвер.

После богослужения траурная процессия направилась из кафедрального собора к крепости Акерсхус. Там состоялась закрытая церемония, после которой тело Харальда V было перенесено в королевскую усыпальницу.

На похороны прибыли представители многих европейских и мировых монархий — в частности королевских домов Швеции, Дании, Испании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Монако и Иордании. Среди зарубежных политических лидеров был президент Украины Владимир Зеленский.

Латвию представлял Эдгар Ринкевич

В церемонии участвовал и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Его присутствие в Осло 9 сентября официально подтверждено канцелярией президента Латвии.

Еще до дня похорон проститься с Харальдом V пришли более 46 тысяч человек — столько людей прошли мимо гроба короля в дворцовой часовне.

Похороны Харальда V стали завершением национального траура и концом целой эпохи для Норвегии. Страну теперь возглавляет его сын — король Хокон VIII.