Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Путин по-прежнему рассчитывает добиться своих целей военным путем и не изменил ключевые требования к Украине. По его мнению, говорить о прорыве в переговорах между США и Россией пока преждевременно.

Российский президент Владимир Путин по-прежнему считает, что способен победить в войне против Украины и добиться поставленных целей, поэтому оснований для оптимизма относительно переговоров между США и Россией пока нет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Байбой Браже на военной базе в Адажи.

По словам Сикорского, положительным моментом стало то, что специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев после переговоров в Москве. Это позволило украинской стороне напрямую представить американским представителям ситуацию на фронте и рассказать о трудностях, с которыми сталкивается страна.

Однако, отметил глава польской дипломатии, российская позиция остается неизменной.

«Российские представители открыто заявляют, что их цели в войне не изменились».

По оценке Сикорского, риторика Москвы не свидетельствует о том, что российские требования хотя бы частично приблизились к украинской позиции.

Он подчеркнул, что цели России остаются абсолютно неприемлемыми как для Украины, так и для ее союзников. Кроме того, Москва продолжает отвергать предложения о прекращении огня, которое могло бы создать условия для полноценных переговоров.

По мнению польского министра, Путин по-прежнему рассчитывает на два основных преимущества — возможность дальнейшей мобилизации и фактор зимы.

В этой связи Сикорский призвал союзников продолжать укреплять обороноспособность Украины, включая поддержку ее возможностей наносить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и удерживать линию фронта.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что после состоявшихся в выходные визитов в Москву и Киев был достигнут «значительный прогресс» в усилиях по прекращению войны.

После встречи с Владимиром Путиным американская делегация отправилась в Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи стороны сообщили, что обсудили «новые идеи» относительно возможных путей завершения войны, однако их содержание раскрыто не было.