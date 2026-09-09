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Предупреждение за десять дней до атаки: Нетаньяху назвал новые обвинения «абсолютной ложью» 0 110

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Биньямин Нетаньяху

В новой книге израильских журналистов утверждается, что президент ОАЭ заранее сообщил Биньямину Нетаньяху о подготовке ХАМАС крупной операции. Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что такого разговора никогда не было.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг утверждение о том, что за десять дней до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года его предупреждали о готовящейся масштабной операции, передает New York Post.

О новых обвинениях сообщила израильская газета Haaretz, сославшись на книгу журналистов Шломи Эльдара и Рут Ювы «Похищенные: 843 дня забвения» (Kidnapped: 843 Days of Abandonment).

По версии авторов, президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайян якобы лично связался с Нетаньяху за десять дней до атаки. Утверждается, что во время разговора он предупредил израильского премьера о подготовке лидером ХАМАС Яхьей Синваром крупной операции против Израиля.

Как заявляют журналисты, представители ОАЭ опасались, что действия ХАМАС могут «дестабилизировать весь регион». В подтверждение своей версии авторы книги ссылаются на высокопоставленных чиновников, аудиозаписи, внутренние документы, переписку и близкого советника президента ОАЭ.

Канцелярия Нетаньяху решительно опровергла эти сведения. Представители израильского премьера назвали их «абсолютной ложью» и подчеркнули, что описанного авторами телефонного разговора не было.

Публикация появилась за несколько недель до общенациональных выборов в Израиле. Нетаньяху продолжает сталкиваться с серьёзным политическим давлением из-за событий 7 октября, войны в секторе Газа и конфликта с Ираном.

Утверждения Эльдара и Ювы перекликаются с появившимися ранее сообщениями о том, что Израиль мог получать предупреждения и из других источников. После нападения некоторые американские законодатели заявляли, что египетская разведка за несколько дней до атаки также сообщала израильской стороне о возможной подготовке террористической операции.

При этом вопрос о том, насколько конкретными были подобные предупреждения и кому именно их передавали, остаётся предметом споров.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль, убив более 1200 человек. Ещё 251 человек был захвачен и вывезен в сектор Газа. Нападение привело к началу масштабной войны.

После трагедии руководители израильских вооружённых сил и разведывательных служб начали покидать свои должности, признавая ответственность за провалы, предшествовавшие атаке. Нетаньяху в отставку не подал.

В Израиле неоднократно звучали призывы создать государственную комиссию, которая должна установить причины произошедшего и определить ответственность политического и военного руководства. Однако премьер-министр выступает против проведения расследования именно в таком формате.

История с предполагаемым звонком президента ОАЭ добавляет новый эпизод к продолжающимся спорам о том, располагало ли руководство Израиля сведениями о готовившейся атаке. Пока авторы книги настаивают на достоверности своих источников, канцелярия Нетаньяху полностью отрицает не только содержание предупреждения, но и сам факт разговора.

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#выборы #Израиль #война #разведка #Хамас #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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