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Рэтклифф может стать главным переговорщиком США по Украине 0 76

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джон Рэтклифф
ФОТО: пресс-фото

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить более заметную роль в переговорах США с Россией и Украиной. По данным Financial Times, Белый дом рассматривает возможность сократить участие в этом процессе специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф готовится играть более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной. Об этом, как сообщает LETA со ссылкой на Meduza, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Белый дом рассматривает возможность сократить участие в переговорном процессе специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, которые в последнее время возглавляли дипломатические контакты с Москвой и Киевом. Окончательное решение президент США пока не принял.

Источники утверждают, что Уиткофф, вероятнее всего, сохранит статус специального посланника и продолжит участвовать в мирных переговорах параллельно с Рэтклиффом. При этом, по их словам, между двумя чиновниками идет обсуждение того, кому будет принадлежать ведущая роль в различных направлениях переговоров.

В свою очередь Кушнер, как утверждают собеседники Financial Times, сообщил своему окружению, что намерен переключить основное внимание с российско-украинской войны на вопросы Ближнего Востока.

Белый дом и Центральное разведывательное управление отказались комментировать опубликованную информацию.

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#США #Украина #ЦРУ #дипломатия #переговоры #белый дом #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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