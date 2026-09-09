Румынские спецслужбы заявили, что предотвратили диверсионную операцию, которую, по их версии, координировали из России. Подозреваемый — живущий в Румынии гражданин РФ — собирал информацию о военных базах, объектах критической инфраструктуры и украинских транспортных самолетах. Суд уже отправил его под арест.

О предотвращении предполагаемой диверсии 8 сентября сообщила Служба информации Румынии (SRI). Операцию проводили совместно с прокуратурой DIICOT, структурами МВД и Министерства обороны, а также зарубежными спецслужбами.

По данным румынских властей, подозреваемый — 40-летний гражданин России Иван Куценко, проживающий в Румынии.

Спецслужба наблюдала за ним с февраля 2026 года.

Что он снимал

Следствие утверждает, что с февраля по июль мужчина выявлял и изучал объекты, представляющие военный интерес, а затем фотографировал и снимал их на видео.

В поле его внимания попали румынские и многонациональные военные базы в Бухаресте, а также в уездах Клуж, Констанца, Кэлэраши и Илфов.

Кроме того, он собирал информацию о центрах связи, объектах критической инфраструктуры, передвижении военнослужащих и военной техники.

SRI отдельно указывает, что мужчина фотографировал находившиеся на территории Румынии украинские грузовые самолеты Antonov.

По версии прокуратуры, собранные фотографии и сведения он передавал человеку, с которым поддерживал связь через зашифрованные мессенджеры.

Румынская разведка говорит о российском следе

SRI утверждает, что схема напоминает методы, выявленные в других европейских странах, где предполагаемых исполнителей диверсий координировали связанные с Россией структуры.

Румынская спецслужба считает, что Россия продолжает привлекать для подобных операций людей из уязвимых социальных групп.

Именно действия спецслужб и сотрудничество с иностранными партнерами, как утверждает SRI, позволили предотвратить переход от сбора информации к диверсии.

При этом в опубликованных материалах не раскрывается, какой именно объект предполагалось атаковать, каким способом и на какой стадии находилась подготовка диверсии.

Это важное уточнение: официально подтвержден сбор информации о военных и стратегических объектах, тогда как подробного сценария предполагаемой атаки власти пока не обнародовали.

Суд отправил подозреваемого под арест

Вечером 8 сентября Апелляционный суд Бухареста удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Ивана Куценко под предварительный арест на 30 суток.

Ему вменяется покушение на совершение диверсионных действий.

Румынские правоохранительные органы подчеркивают, что расследование продолжается, а подозреваемый до вступления приговора в силу пользуется презумпцией невиновности.

Россия неоднократно отвергала обвинения европейских стран в организации диверсий. На момент публикации сообщения Reuters российское посольство в Бухаресте новые обвинения не комментировало.