Самолет президента Украины Владимира Зеленского по пути из Молдовы в Норвегию едва не был поражен беспилотником. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского по пути из Молдовы в Осло едва не был поражен беспилотником. Об этом заявил в среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Его самолет, когда он вылетел из Молдовы, едва не был поражен дроном. Такова реальность, в которой он живет», — сказал Стёре в интервью общественному вещателю NRK.

Зеленский прибыл в столицу Норвегии во вторник вечером для участия в церемонии прощания с королем Харальдом V, на похороны которого также прибыли лидеры и представители монарших домов многих стран.

Обстоятельства инцидента, о котором рассказал норвежский премьер-министр, пока не уточняются. Дополнительной официальной информации о предполагаемой атаке на самолет президента Украины пока не опубликовано.