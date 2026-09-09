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Самолет Зеленского едва не попал под удар дрона 2 983

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский и Йонас Гар Стёре

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стёре.

ФОТО: пресс-фото

Самолет президента Украины Владимира Зеленского по пути из Молдовы в Норвегию едва не был поражен беспилотником. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского по пути из Молдовы в Осло едва не был поражен беспилотником. Об этом заявил в среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Его самолет, когда он вылетел из Молдовы, едва не был поражен дроном. Такова реальность, в которой он живет», — сказал Стёре в интервью общественному вещателю NRK.

Зеленский прибыл в столицу Норвегии во вторник вечером для участия в церемонии прощания с королем Харальдом V, на похороны которого также прибыли лидеры и представители монарших домов многих стран.

Обстоятельства инцидента, о котором рассказал норвежский премьер-министр, пока не уточняются. Дополнительной официальной информации о предполагаемой атаке на самолет президента Украины пока не опубликовано.

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#Норвегия #безопасность #Молдова #дроны #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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