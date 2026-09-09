Иранские танкеры уничтожены, после того, как Корпус стражей исламской революции за минувшие два дня дважды атаковал корабль американских ВМС баллистическими ракетами, заявили в Центральном командовании ВС США.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) во вторник, 8 сентября, уничтожило пять иранских нефтяных танкеров после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) за минувшие два дня дважды атаковал корабль американских ВМС баллистическими ракетами. Об этом сообщила пресс-служба CENTCOM в соцсети X.

Корабль успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование в региональных водах, заявили в командовании. Никто из личного состава не пострадал.

CENTCOM: Иран использовал танкеры в рамках многомиллиардной "теневой" сети

CENTCOM уничтожило нефтяные танкеры КСИР M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 и M/T Riesco в Оманском заливе, а также танкер M/T Derya вблизи острова Харк в Персидском заливе. Американские войска дали экипажам указание покинуть суда до того, как они были поражены и выведены из строя, заявили в CENTCOM.

По его данным, Иран использовал танкеры в рамках многомиллиардной "теневой" сети, которая финансирует КСИР и его региональных представителей. У Тегерана нет средств для защиты этих судов, говорят в ВС США.

До этого, 5 сентября, силы CENTCOM уничтожили три иранских нефтяных танкера после того, как КСИР попытался атаковать американский авианосец и ракетный эсминец.

Отсутствие прогресса в урегулировании

ВС США не наносили ударов по Ирану с конца июля. Соответствующее распоряжение глава Белого дома Дональд Трамп объяснил желанием продолжить переговоры с Тегераном по поводу судьбы Ормузского пролива, а также на тему санкций и иранской ядерной программы.

Первый удар после месячного затишья США нанесли 30 августа по двум ракетным установкам Ирана на расположенном в Ормузском проливе острове Ларек. В Тегеране заявили об ответных атаках на американские цели в Объединенных Арабских Эмиратах. Десятки беспилотников атаковали "американские вертолеты и персонал на базе Аль-Минхад" в ОАЭ.

Ормузский пролив, играющий важную роль для мировых поставок нефти, - один из главных предметов спора в войне США и Израиля против Ирана. До начала боевых действий в конце февраля он был открыт для судоходства. Сегодня о контроле над ним заявляют и иранские, и американские вооруженные силы.