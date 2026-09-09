Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытка атаки беспилотниками на аэропорт Лейпциг/Галле готовилась в России на протяжении нескольких месяцев. По его словам, лишь случайность позволила избежать серьезных разрушений и человеческих жертв.

Новое заявление канцлер сделал 9 сентября, выступая в Бундестаге.

«Эта атака месяцами планировалась в России и была направлена конкретно против Германии», — заявил Мерц. По его словам, только благодаря счастливому стечению обстоятельств удалось избежать крупных разрушений и пострадавших.

Речь идет о попытке атаки на аэропорт Лейпциг/Галле, произошедшей 4 августа. На территории аэропорта была обнаружена начиненная взрывчаткой беспилотная система.

Что нашли следователи

Правительство Германии официально возложило ответственность за подготовку атаки на Россию еще 1 сентября.

Министр внутренних дел Александр Добриндт тогда заявил, что совокупность результатов полицейского расследования, характера подготовки операции и разведывательной информации позволяет властям говорить о российской причастности.

Немецкие СМИ со ссылкой на следствие сообщали, что на месте были найдены несколько беспилотников или их частей. Криминалисты также обнаружили следы ДНК на дроне, внутри емкости со взрывчаткой и на антенне, установленной на дереве неподалеку от аэропорта.

Проверка по европейским базам данных дала совпадения, в частности связанные с Литвой и Финляндией. Следствие изучает деятельность нескольких подозреваемых, имеющих связи с Россией.

По версии немецких властей, при подготовке операции использовались так называемые «одноразовые агенты» — завербованные исполнители, которые непосредственно не являются кадровыми сотрудниками спецслужб.

Мог произойти «большой пожар»

Ранее Мерц говорил, что взрывное устройство не сработало лишь из-за небольшого стечения обстоятельств. В противном случае, по его словам, в аэропорту мог произойти крупный пожар.

Особую тревогу вызывает то, что Лейпциг/Галле — не только крупный пассажирский и грузовой аэропорт. Он используется также для перевозки военных грузов. На аэродроме находятся, в частности, украинские транспортные самолеты Antonov.

Правительство Германии рассматривает произошедшее как часть российской гибридной деятельности в Европе.

После расследования Берлин объявил о новых мерах против России. Власти Германии подчеркивают, что уголовное расследование продолжается, поэтому юридическая оценка действий конкретных подозреваемых еще не завершена.

Москва обвинения отвергает

Россия категорически отрицает причастность к попытке атаки на аэропорт Лейпцига.

Российские власти назвали обвинения Германии провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя действия Берлина, заявил, что подобные обвинения фактически означают начало «настоящей войны».

Несмотря на российское отрицание, правительство Германии заявляет, что имеющихся данных достаточно для политического вывода о российской ответственности за операцию.