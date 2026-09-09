Президент США Дональд Трамп приветствовал успех правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в земельном парламенте. Он назвал результаты голосования "действительно крупной" победой популистского движения и связал успех партии с недовольством миграционной политикой Германии.

"У популистской партии в Германии сегодня был действительно триумф", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Американский президент также раскритиковал миграционные правила Германии, назвав их "абсолютно ужасными". По его словам, именно жесткая критика действующей миграционной политики помогает AfD укреплять позиции среди избирателей.

Партия добилась победы в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт, что стало заметным результатом для политической силы, выступающей против нынешнего курса Германии в сфере миграции. Трамп ранее неоднократно положительно отзывался о европейских правых партиях и их требованиях ужесточить миграционную политику.