Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп назвал победу AfD в Германии «действительно крупной» 0 162

В мире
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп приветствовал успех правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в земельном парламенте. Он назвал результаты голосования "действительно крупной" победой популистского движения и связал успех партии с недовольством миграционной политикой Германии.

"У популистской партии в Германии сегодня был действительно триумф", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Американский президент также раскритиковал миграционные правила Германии, назвав их "абсолютно ужасными". По его словам, именно жесткая критика действующей миграционной политики помогает AfD укреплять позиции среди избирателей.

Партия добилась победы в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт, что стало заметным результатом для политической силы, выступающей против нынешнего курса Германии в сфере миграции. Трамп ранее неоднократно положительно отзывался о европейских правых партиях и их требованиях ужесточить миграционную политику.

×
#выборы #Дональд Трамп #критика #популизм #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Биньямин Нетаньяху
Изображение к статье: Румынские спецслужбы заявили, что предотвратили диверсионную операцию
Изображение к статье: Путин и Трамп говорят по телефону
Изображение к статье: Танкеры в море Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: алкотестер
ЧП и криминал
Изображение к статье: Граница
Политика
Изображение к статье: осенне листья
Наша Латвия
Изображение к статье: Граница
ЧП и криминал
Изображение к статье: Роман Абрамович
В мире
Изображение к статье: Утечка персональных данных
Наша Латвия
Изображение к статье: алкотестер
ЧП и криминал
Изображение к статье: Граница
Политика
Изображение к статье: осенне листья
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео