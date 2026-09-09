Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение войны с Ираном сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. По его словам, до этого момента рассчитывать на снижение мировых цен на нефть не стоит.

Президент США Дональд Трамп считает, что вооруженный конфликт с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Такой прогноз он озвучил в среду перед вылетом на съезд Республиканской партии в Далласе. По словам главы Белого дома, Иран «не сможет долго продержаться», поэтому, как он считает, боевые действия завершатся вскоре после голосования.

Трамп также заявил, что Тегеран якобы пытается повлиять на ход американской избирательной кампании, однако не привел каких-либо дополнительных подробностей или доказательств.

Еще одной темой стали цены на энергоносители. Президент США признал, что нефть, подорожавшая на фоне эскалации конфликта, вряд ли станет дешевле до выборов. При этом он выразил уверенность, что после окончания войны стоимость сырья резко снизится.

Рост цен на нефть уже отражается не только на топливном рынке, но и на стоимости перевозок и других товаров. Поэтому заявления о возможном завершении конфликта внимательно отслеживают не только политики, но и участники мировых рынков.

Очередное обострение войны между США и Ираном вновь подтолкнуло нефтяные котировки вверх. На этом фоне тема конфликта стала одной из ключевых в преддверии ноябрьских выборов в США.

Пока слова Трампа остаются его личным прогнозом. Официальных признаков скорого прекращения боевых действий стороны конфликта не объявляли.