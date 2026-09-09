Российский миллиардер Роман Абрамович вновь не смог добиться отмены санкций Евросоюза. Суд ЕС признал, что основания для его включения в санкционный список по-прежнему сохраняются.

Общий суд Европейского союза отклонил третью жалобу российского миллиардера Романа Абрамовича, который пытался добиться отмены введенных против него санкций ЕС. Таким образом, ограничения, действующие с 2022 года, остаются в силе.

Абрамович оказался в санкционном списке после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ограничительные меры предусматривают замораживание активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в страны ЕС.

В ходе разбирательства бизнесмен утверждал, что Евросоюз включил его в санкционный список главным образом из-за широкой публичной известности. Однако суд с этими доводами не согласился.

Судьи указали, что основания для санкций были достаточными, поскольку Абрамович владел долями в металлургических компаниях «Евраз» и «Норникель», которые, по оценке суда, являются значимыми источниками доходов для российского государства.

Это уже третья неудачная попытка предпринимателя оспорить европейские ограничения. Его предыдущие жалобы также были отклонены в 2023 и 2025 годах.

Абрамович остается одним из многих российских бизнесменов, которые пытаются через европейские суды добиться исключения из санкционных списков. Однако практика последних лет показывает, что подобные иски редко приводят к отмене ограничительных мер.

Решение Общего суда означает, что санкции против Абрамовича продолжают действовать, если только не будут изменены Советом Европейского союза или отменены в результате последующих судебных процедур.