В результате ночных ударов по объектам в Новороссийске и Анапе были уничтожены несколько военных кораблей, палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и радиолокационные комплексы. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди.

Силы обороны Украины в ночь на среду нанесли удары по объектам в Новороссийске и Анапе. По словам Бровди, в Новороссийске были уничтожены корабли, а в Анапе — палубный истребитель Су-33 и вертолёт Ми-8.

«В результате комплексной атаки Сил обороны с участием Сил беспилотных систем военно-морская база в Новороссийске в ночь на 9 сентября потеряла несколько военных кораблей, в том числе ракетоносители», — сообщил командующий.

По его словам, в Анапе украинские беспилотники уничтожили палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и два радиолокационных комплекса. Речь идёт о РЛС «Каста-2Е2» и радиолокационной станции 92Н6 зенитных ракетных комплексов С-300/С-400 в районе Геленджика.

Бровди также заявил, что в сентябре среднее количество боевых единиц противника, ежедневно уничтожаемых беспилотниками на линии боевого соприкосновения, увеличилось на 16% по сравнению с августом.

По приведённым им данным, в сентябре этот показатель составил 411 боевых единиц в сутки, тогда как в августе он находился на уровне 355.

«Азовское море и Керченский пролив находятся под нашим контролем. В целом в ходе операции „МоЛоЧКа“ уничтожены 282 судна так называемого теневого флота», — утверждает командующий Силами беспилотных систем.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары, заявил в Facebook, что Украина отвечает на ежедневные российские атаки и расширяет географию своих операций.

«Мы отвечаем России на её ежедневные террористические удары — эффективно и фактически по всей географии. За последние сутки есть результаты в Новороссийске Краснодарского края», — написал Зеленский.

По его словам, удары пришлись по военно-морской базе, терминалу, задействованному в перевалке нефти, объектам военного порта, боевым кораблям и носителям крылатых ракет «Калибр».

«Благодарю всех, кто развивает наш потенциал дальнобойных санкций, чтобы последствия российской войны всё сильнее ощущались там, откуда она началась», — добавил украинский президент.

Таким образом, украинская сторона заявила о поражении сразу нескольких важных военных и инфраструктурных объектов на юге России. Независимого подтверждения полного перечня уничтоженной техники и кораблей на момент публикации не приводилось.