Спустя две недели после разрушительных наводнений в приграничном районе Непала и Китая спасатели продолжают поиски выживших. Число погибших достигло 1410 человек, а без вести пропавшими остаются более 5600, среди них — граждане Латвии.

Спустя две недели после масштабного стихийного бедствия в Непале спасатели продолжают поисковую операцию и не теряют надежды найти выживших в туннелях гидроэлектростанции.

По последним данным, число погибших в результате внезапных наводнений, вызванных обрушением ледника в приграничном районе Непала и Китая, достигло 1410 человек. Еще 5651 человек числится пропавшим без вести.

В Непале обнаружены останки 1367 погибших, а 5132 человека по-прежнему считаются пропавшими.

В соседнем Тибете, находящемся под управлением Китая, подтверждена гибель 43 человек, еще 519 числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших — сотни иностранных граждан, в том числе граждане Латвии.

Несмотря на прошедшее время, поисково-спасательная операция продолжается. Основанием для надежды стали недавние случаи обнаружения выживших.

В пятницу спасатели нашли в туннелях гидроэлектростанции двух граждан Непала, а в субботу удалось спасти гражданина Китая.

Именно поэтому поисковые работы в подземных сооружениях продолжаются, хотя шансы обнаружить новых выживших с каждым днем уменьшаются.