Иран объявил о расширении зоны, закрытой для судоходства, за пределы Ормузского пролива и сообщил об атаках на 20 судов. На фоне продолжающегося конфликта с США напряженность в Персидском заливе растет, а мировые цены на нефть вновь превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает обостряться. В среду Иран заявил, что атаковал 20 судов, которые пытались пройти через стратегически важный морской коридор, и одновременно расширил запретную для судоходства зону за пределы самого пролива.

По информации Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), под удар попали два американских судна, восемь нефтяных танкеров и десять судов, которые, как утверждает Тегеран, не выполнили его требования. Соответствующее заявление распространили государственные СМИ Ирана.

Одновременно КСИР впервые объявил частью «запретной зоны» отдельные районы Оманского залива и Аравийского моря. Точные координаты власти Ирана пообещали опубликовать позже.

Представитель КСИР Хосейн Мохеби предупредил, что любое судно, вошедшее в этот район без согласования, будет подвергнуто «санкциям». Какими именно будут эти меры, он не уточнил.

Для мирового судоходства это означает дальнейшее увеличение рисков при прохождении одного из важнейших морских маршрутов планеты. Через Ормузский пролив проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые ограничения быстро отражаются на энергетическом рынке.

На фоне новых атак стоимость нефти вновь поднялась выше 100 долларов за баррель. Уже несколько месяцев Иран блокирует Ормузский пролив, а США в ответ проводят морскую блокаду иранских портов.

О продолжающейся опасности для гражданского судоходства сообщила и британская организация по координации морской торговли (UKMTO). По ее данным, несколько судов в Оманском и Персидском заливах получили повреждения в результате обстрелов и стали непригодны для дальнейшей эксплуатации.

Военное противостояние затронуло и соседние страны. КСИР заявил, что нанес удар по американской военной базе в Иордании, назвав это ответом на уничтожение днем ранее пяти иранских нефтяных танкеров американскими силами.

В свою очередь армия Иордании сообщила, что перехватила 18 ракет, выпущенных по территории страны.

Таким образом, конфликт постепенно выходит за пределы Ормузского пролива, охватывая новые районы Ближнего Востока и создавая дополнительные риски для международного судоходства и мирового энергетического рынка.