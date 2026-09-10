Обычный спор о том, чья прическа больше соответствует армейским правилам, обернулся уголовным делом. В Вашингтоне арестовали 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии Джорджии Зиона Митчелла, которого обвиняют в том, что он направил пистолет на сослуживицу. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 25 августа. Гвардейцы отдыхали в служебном фургоне возле ресторана быстрого питания, когда между Митчеллом и его сослуживицей начался спор о прическах. Они выясняли, чьи волосы больше соответствуют требованиям армейского устава.

По словам свидетелей, во время перепалки Митчелл сначала пригрозил женщине ударом, а затем расстегнул кобуру, достал оружие и направил его в ее сторону.

При этом сама военнослужащая в тот момент не видела направленного на нее пистолета. О случившемся ей рассказали коллеги уже после того, как она вышла из автомобиля. Женщина предположила, что оружие было заряжено.

Во время допроса Митчелл первоначально утверждал, что в шутку достал только магазин от пистолета. Позднее он изменил показания и признал, что действительно вынимал из кобуры пистолет, однако заявил, что держал его направленным дулом вниз.

21-летнему нацгвардейцу предъявили обвинения в нападении с применением опасного оружия и хранении огнестрельного оружия во время совершения насильственного преступления.

Судья постановил оставить Митчелла под стражей до суда, сославшись на серьезность предъявленных обвинений и потенциальную опасность обвиняемого.

Таким образом, спор о соблюдении армейских требований к внешнему виду, начавшийся с обсуждения причесок, закончился для военнослужащего арестом и серьезными уголовными обвинениями.