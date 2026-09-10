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Морские дроны атаковали набережную Сочи: восемь человек пострадали 0 313

В мире
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морские дроны атаковали Сочи

В результате атаки морских беспилотников на российский Сочи пострадали восемь человек. Пятерых из них доставили в больницу. Повреждения получила инфраструктура популярной курортной зоны.

Атака произошла поздно вечером 9 сентября. По данным оперативного штаба Краснодарского края, морские беспилотники приблизились к побережью Сочи. В результате произошли взрывы, после которых возник пожар.

Пострадали восемь человек. Пятерых госпитализировали, еще троим медицинскую помощь оказали на месте.

Повреждения зафиксированы на Приморской набережной. Пострадала пляжная инфраструктура, часть территории после происшествия была оцеплена.

Reuters сообщает, что смог проверить подлинность видеозаписи, снятой на набережной: на ней видны взрыв и стрельба. При этом агентство не указывает принадлежность атаковавших город морских дронов как независимо установленный факт.

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на российские источники называет беспилотники украинскими. Официального подтверждения со стороны Украины на момент публикации не приводилось.

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#Украина #безопасность #технологии #дроны #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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