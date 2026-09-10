Весной 2026 года Великобритания, Норвегия и США сорвали российскую операцию в районе Шпицбергена, во время которой глубоководные аппараты якобы испытывали новую технологию, позволяющую незаметно выводить из строя подводные кабели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных чиновников.

По данным Reuters, операцию проводило Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны России (ГУГИ).

Российские глубоководные аппараты имитировали применение технологии, которая в случае конфликта могла бы использоваться для повреждения критически важной подводной инфраструктуры таким образом, чтобы затруднить установление виновной стороны.

За российскими судами следили силы Великобритании, Норвегии и США. В определенный момент союзники вступили с ними в противостояние в море, после чего российская сторона не смогла завершить учения и покинула район.

Реального повреждения подводных кабелей не произошло.

Великобритания и Норвегия еще в апреле сообщали об обнаружении скрытой деятельности ГУГИ в арктических водах. Однако ранее не сообщалось ни о предполагаемых испытаниях новой технологии, ни о том, что операция проходила в районе Шпицбергена, ни об участии США.

Как утверждают источники Reuters, представители Великобритании и Норвегии одновременно сообщили Москве, что им известно о новой технологии. Таким образом союзники рассчитывали продемонстрировать способность обнаруживать подобные операции и удержать Россию от их проведения.

«Мы послали России четкий сигнал о том, что она не может действовать скрытно», — заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

По его словам, Москве ясно дали понять, что попытки атаковать критически важную инфраструктуру будут обнаружены и повлекут за собой последствия.

Министерство обороны России не ответило на запрос Reuters с просьбой прокомментировать эту информацию.

Кремль ранее неоднократно отрицал проведение диверсионных операций в странах НАТО и подготовку к конфликту с альянсом.