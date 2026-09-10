Подозреваемого в серии атак на немецкие электросети обнаружили благодаря детали, которую не заметили ни вертолеты, ни дроны: примятой траве у проселочной дороги неподалеку от автобана A4.

Двое молодых сотрудников дорожной полиции обратили внимание на необычный след в траве. Он уходил от дороги примерно на 200 метров в заросли. Полицейские решили проверить, куда ведет эта едва заметная тропа.

Среди кустов, под ветками и листвой, они обнаружили хорошо замаскированную палатку. В ней находился 48-летний Даниэль Фиманн. При задержании мужчина не сопротивлялся и, как сообщается, сразу дал понять полицейским, что именно его они разыскивают.

Лагерь был разбит всего примерно в 750 метрах от электростанции Вайсвайлер. Укрытие оказалось настолько хорошо замаскировано, что ранее его не смогли обнаружить с воздуха — ни с помощью вертолетов, ни при обследовании местности дронами.

Однако маскировка не помогла: Фиманна в итоге выдала примятая трава, по которой полицейские вышли прямо к палатке.

Мужчину подозревают в серии атак на объекты энергетической инфраструктуры в трех федеральных землях Германии.

По версии следствия, для повреждения высоковольтных линий использовался весьма необычный метод. Тонкие провода перебрасывались через линии электропередачи при помощи самодельных ракет. Контакт провода с линиями мог приводить к короткому замыканию и нарушениям в работе энергосистемы.

Следствию теперь предстоит установить полный перечень эпизодов, к которым может быть причастен задержанный, а также выяснить мотивы его действий.

Так тщательно замаскированный лагерь, оказавшийся незаметным для техники, в конце концов обнаружили самым простым способом — по следу, оставленному человеком в траве.