Под документом подписались 5000 представителей мировой общественности, среди которых бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер, профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер, историки Бени Моррис, сэр Найл Фергюсон и Саймон Сабаг Монтефиоре, а также известные актеры и деятели культуры.

Авторы обращения заявили, что "с презрением отвергают" ложь о том, что Израиль совершил геноцид в Газе. В письме отмечается, что беспрецедентные условия ведения войны с сотнями километров туннелей и заминированными домами были стерты в стремлении обвинить еврейское государство.

Подписанты подчеркнули, что ключевое различие между войной как трагедией и геноцидом заключается в намерении, заявив: "В этой войне только одна сторона намеревалась совершить геноцид - и это ХАМАС".

В тексте также указано, что обвинения в геноциде начали звучать уже 8 октября, еще до масштабного ответа Израиля на террористическую атаку, целью которого было прорвать блокаду террористических анклавов и восстановить сдерживающие силы страны.

Авторы письма подчеркнули, что обвинение в геноциде стало предлогом для нападений на евреев по всему миру с целью лишить еврейское государство права на существование, и призвали общественность отнестись к этой лжи с отвращением.