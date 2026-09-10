В Евросоюзе появилась идея, которая может позволить использовать замороженные российские активы для поддержки Украины и одновременно снизить риски для Бельгии. Об этом говорится в публикации "Европейской правды".

Один из обсуждаемых вариантов предполагает изменить не только механизм использования российских средств, но и место их хранения. В частности, предлагается перенести активы из бельгийского депозитария Euroclear и передать их новому хранителю, который будет находиться под контролем Евросоюза.

В Украине поддерживают такой подход. Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, украинская сторона уже передала европейским партнерам собственное видение механизма.

Согласно предлагаемой схеме, может быть создан механизм общеевропейского уровня, которому передадут в распоряжение замороженные российские средства. Решения об их фактическом использовании для обороны, обеспечения устойчивости и восстановления Украины принимались бы коллективно правительствами стран ЕС.

В случае если новым хранителем активов станет структура или банковское учреждение ЕС, вместе с российскими средствами на общеевропейский уровень может перейти и связанная с ними юридическая ответственность. Таким образом, в случае судебных исков или требований России о возврате средств отвечать по ним будет уже не только Бельгия, а Евросоюз в целом.

Именно юридические и финансовые риски являются одним из главных аргументов бельгийского правительства против использования российских активов для так называемого репарационного займа Украине.

При этом пока новая схема остается исключительно предметом обсуждения. В ЕС нет готового механизма перевода активов, который полностью снимал бы риски с Бельгии, а Европейская комиссия еще не подготовила соответствующее законодательное предложение.

Для реализации идеи Еврокомиссии потребуется определить правовое основание для передачи активов, выбрать финансовую структуру для их управления или создать новую, установить правила работы механизма, а также определить, как будут распределяться потенциальные убытки и ответственность в случае судебных решений в пользу России.

Таким образом, перенос российских активов из бельгийского Euroclear может стать одним из вариантов решения спора вокруг их дальнейшего использования, однако для его практической реализации ЕС предстоит согласовать целый ряд юридических и финансовых вопросов.