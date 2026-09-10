Сара Вагенкнехт.
Союз Сары Вагенкнехт (BSW) стал первой партией в новом составе парламента Саксонии-Анхальт, согласившейся провести переговоры с «Альтернативой для Германии» (АдГ). Остальные политические силы по-прежнему отказываются от любых контактов с победителем выборов.
Политическая ситуация в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт начинает меняться после победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в земельный парламент.
Через три дня после голосования Союз Сары Вагенкнехт (BSW) объявил, что готов провести переговоры с АдГ. Такое решение руководство партии в Саксонии-Анхальт приняло единогласно.
На выборах АдГ получила 43,8% голосов, однако этого оказалось недостаточно для получения абсолютного большинства в ландтаге. Несмотря на это, партия рассчитывает сформировать земельное правительство, а ее кандидат Ульрих Зигмунд намерен стать первым премьер-министром федеральной земли от АдГ.
Представители BSW подчеркнули, что переговоры не означают создания коалиции. По их словам, на встрече планируется обсудить вопросы энергетики, образования и внешнеполитическую повестку.
Этот шаг стал исключением на фоне позиции остальных парламентских партий. Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Левая партия ранее отказались вести переговоры с АдГ, сохранив так называемый «санитарный кордон» вокруг этой политической силы.
Под этим термином понимается практика, при которой другие партии исключают сотрудничество с определенной политической силой, даже если она получила значительную поддержку избирателей.
Ранее BSW также исключала возможность формирования коалиции с АдГ, однако допускала вариант сотрудничества с правительством меньшинства, если его сформирует эта партия.
Причины отказа остальных политических сил остаются прежними. Представители СДПГ сослались на принципиальные политические и идеологические разногласия. «Зеленые» заявили, что не готовы обсуждать будущее федеральной земли с АдГ, а партия «Левые» подчеркнула, что не видит оснований для диалога с политической силой, которую обвиняет в дискриминационной политике.
ХДС также подтвердил, что не намерен сотрудничать с АдГ. В партии напомнили, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицировало АдГ как подтвержденную правоэкстремистскую организацию.
До выборов руководство АдГ заявляло, что будет формировать правительство только в случае получения абсолютного большинства. После голосования позиция изменилась: партия пригласила остальные фракции к переговорам о возможных вариантах формирования правительства.
В самой АдГ при этом заявили, что не намерены торопиться с переговорами и расскажут об их результатах тогда, когда появится конкретная информация.
Die Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt wünscht sich Veränderung. Wir nehmen diesen Auftrag ernst. Deshalb werden wir mit der AfD über Anträge zu Themen sprechen, für die uns die Bürger gewählt haben und die BSW und AfD ähnlich sehen. Sachsen-Anhalt, vor allem der… pic.twitter.com/RjGFtSD96a— Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) September 9, 2026
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