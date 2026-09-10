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После победы АдГ одна из партий согласилась на переговоры, несмотря на многолетний бойкот 1 1267

В мире
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт.

ФОТО: пресс-фото

Союз Сары Вагенкнехт (BSW) стал первой партией в новом составе парламента Саксонии-Анхальт, согласившейся провести переговоры с «Альтернативой для Германии» (АдГ). Остальные политические силы по-прежнему отказываются от любых контактов с победителем выборов.

Политическая ситуация в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт начинает меняться после победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в земельный парламент.

Через три дня после голосования Союз Сары Вагенкнехт (BSW) объявил, что готов провести переговоры с АдГ. Такое решение руководство партии в Саксонии-Анхальт приняло единогласно.

На выборах АдГ получила 43,8% голосов, однако этого оказалось недостаточно для получения абсолютного большинства в ландтаге. Несмотря на это, партия рассчитывает сформировать земельное правительство, а ее кандидат Ульрих Зигмунд намерен стать первым премьер-министром федеральной земли от АдГ.

Представители BSW подчеркнули, что переговоры не означают создания коалиции. По их словам, на встрече планируется обсудить вопросы энергетики, образования и внешнеполитическую повестку.

Этот шаг стал исключением на фоне позиции остальных парламентских партий. Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Левая партия ранее отказались вести переговоры с АдГ, сохранив так называемый «санитарный кордон» вокруг этой политической силы.

Под этим термином понимается практика, при которой другие партии исключают сотрудничество с определенной политической силой, даже если она получила значительную поддержку избирателей.

Ранее BSW также исключала возможность формирования коалиции с АдГ, однако допускала вариант сотрудничества с правительством меньшинства, если его сформирует эта партия.

Причины отказа остальных политических сил остаются прежними. Представители СДПГ сослались на принципиальные политические и идеологические разногласия. «Зеленые» заявили, что не готовы обсуждать будущее федеральной земли с АдГ, а партия «Левые» подчеркнула, что не видит оснований для диалога с политической силой, которую обвиняет в дискриминационной политике.

ХДС также подтвердил, что не намерен сотрудничать с АдГ. В партии напомнили, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицировало АдГ как подтвержденную правоэкстремистскую организацию.

До выборов руководство АдГ заявляло, что будет формировать правительство только в случае получения абсолютного большинства. После голосования позиция изменилась: партия пригласила остальные фракции к переговорам о возможных вариантах формирования правительства.

В самой АдГ при этом заявили, что не намерены торопиться с переговорами и расскажут об их результатах тогда, когда появится конкретная информация.

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#выборы #партии #дискриминация #коалиция #переговоры #правительство #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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