Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Посольство России заявило, что из-за мер Германии страну должны покинуть более 150 россиян 0 421

В мире
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Германии

Посольство России в Германии заявило, что после решения Берлина закрыть российское Генеральное консульство в Бонне и Русский дом в Берлине страну должны будут покинуть более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей.

При этом немецкие власти цифру в 150 человек не подтверждают. МИД ФРГ ранее сообщил, что количество непосредственно затронутых мерами российских дипломатов и сотрудников Русского дома находится в двузначном диапазоне.

Берлин принял меры после расследования попытки атаки беспилотников со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле. Правительство Германии официально возложило ответственность за произошедшее на Россию. Москва обвинения отвергает.

Генеральное консульство России в Бонне должно прекратить работу с 18 сентября. Его сотрудники, зарегистрированные в Германии в рамках работы консульства, должны покинуть страну.

×
#МИД #дипломатия #Россия #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Весной 2026 года Великобритания, Норвегия и США сорвали российскую операцию в районе Шпицбергена
Изображение к статье: Интернет-мошенники
Изображение к статье: пожар в порту
Изображение к статье: Сара Вагенкнехт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Национальная гвардия США
В мире
Изображение к статье: Как правильно замораживать зелень в фольге?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич смотрит в нечто, апоминающее бинокль.
Политика
2
Изображение к статье: Арина Соболенко
Спорт
Изображение к статье: новый дом
Наша Латвия
Изображение к статье: Рецепты заготовок из сливы на зиму
Еда и рецепты
Изображение к статье: Национальная гвардия США
В мире
Изображение к статье: Как правильно замораживать зелень в фольге?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич смотрит в нечто, апоминающее бинокль.
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео