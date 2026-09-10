Посольство России в Германии заявило, что после решения Берлина закрыть российское Генеральное консульство в Бонне и Русский дом в Берлине страну должны будут покинуть более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей.

При этом немецкие власти цифру в 150 человек не подтверждают. МИД ФРГ ранее сообщил, что количество непосредственно затронутых мерами российских дипломатов и сотрудников Русского дома находится в двузначном диапазоне.

Берлин принял меры после расследования попытки атаки беспилотников со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле. Правительство Германии официально возложило ответственность за произошедшее на Россию. Москва обвинения отвергает.

Генеральное консульство России в Бонне должно прекратить работу с 18 сентября. Его сотрудники, зарегистрированные в Германии в рамках работы консульства, должны покинуть страну.